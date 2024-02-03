На Херсонщині через обстріли Росії поранені семеро людей
Субота, 3 лютого 2024, 09:05
За минулу добу противник здійснив 67 обстрілів Херсонської області, 7 людей дістали поранення, з них - 1 дитина.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: За минулу добу противник здійснив 67 обстрілів із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації.
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По Херсону ворог спрямував 49 снарядів, в тому числі керовану авіабомбу.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; пошкодили об'єкти критичної інфраструктури та навчальні заклади в обласному центрі та в Херсонському районі; влучили у дитячий садок у Бериславському районі.
Також окупанти завдали руйнувань магазинам та медичній установі у Херсоні.
ВІДЕО ДНЯ
Через російську агресію 7 людей дістали поранення, з них - 1 дитина.