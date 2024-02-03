Канада може передати Україні ракети "повітря-земля", які мали утилізувати

Міноборони Канади вивчає можливість передачі Україні ракет "повітря-земля" CRV7, які планували утилізувати.

Джерело: CBC News, "Європейська правда"

Деталі: Канадські збройні сили мають на озброєнні 83 303 ракети CRV7, які були розроблені у 1980-х роках і зняті з озброєння на початку 2000-х років. Три роки тому федеральний уряд підписав контракт на утилізацію цих ракет протягом кількох років.

Реклама:

Консерватори вимагають від ліберального уряду передати Україні десятки тисяч цих ракет. Лідер опозиції П'єр Полієв виступив із таким закликом у п'ятницю під час дебатів у Палаті громад щодо законопроєкту про оновлення канадсько-української угоди про вільну торгівлю.

"Замість того, щоб змушувати канадців платити мільйони доларів за виведення цієї зброї з експлуатації, зброя має бути передана Україні", – сказав він.

У п'ятницю Міністерство національної оборони Канади визнало, що ракети розглядаються як частина можливого майбутнього пакету військової допомоги. За словами представника оборонного відомства, проблема полягає в тому, що, хоча Канада все ще має десятки тисяч ракет і їхніх двигунів, не всі вони мають боєголовки.

ВІДЕО ДНЯ

Речник міністра оборони підтвердив, що уряд розглядає можливість передачі ракет.

"Перед тим, як відправити обладнання в Україну, ми тісно координуємо свої дії з Україною, щоб переконатися, що будь-яка допомога відповідатиме її військовим потребам, а також вивчаємо оперативну ефективність обладнання", – сказав Деніел Мінден у заяві для преси.

"Ми дотримуємося цього ж процесу щодо запасів ракет CRV7, придбаних збройними силами кілька десятиліть тому. Зокрема, ми проводимо випробування, щоб переконатися, що це обладнання є ефективним і безпечним для транспортування в Україну перед будь-якою потенційною передачею", – додав речник.

Розроблена під час холодної війни і вироблена компанією Bristol Aerospace у Вінніпезі, CRV7 вважалася однією з найпотужніших ракет класу "повітря-земля" свого часу і все ще перебувала на озброєнні союзних країн під час війни в Афганістані.

Нагадаємо: 2 лютого міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі відвідала Україну з неанонсованим візитом.

Під час її візиту стало відомо, що Канада і Україна заснують міжнародну коаліцію, яка працюватиме над поверненням в Україну дітей, примусово вивезених з окупованих територій до інших окупованих регіонів чи у Росію.