Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія двічі за день піднімала у повітря МіГ

Роман ПетренкоСубота, 3 лютого 2024, 13:01
Росія двічі за день піднімала у повітря МіГ
скриншот alerts.in.ua

Вдень 3 лютого по всій Україні двічі попіль оголошували тривогу через зліт російських носіїв "Кинджалів".

Джерело: Повітряні сили

Деталі: За даними військових, МіГ-31К злетів з аеродрому Моздок.

Реклама:

Українців закликають перебувати в укриттях.

Через 40 (12:19) хвилин тривогу скасували.

Оновлено: Ще через 35 хвилин, об 12:55, росіяни знову підняли МіГ у Повітря - на цей раз з аеродрому Саласлейка.

ВІДЕО ДНЯ

Тривога лунала 20 хвилин.

Теми: повітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоАбсолютний рекорд: група з 38 порушників намагалася виїхати до Угорщини

Зеленський офіційно звільнив Залужного – указ

фотоУкраїна дізналася суперників у Лізі націй

Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню

відеоЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ СИРСЬКОГО НОВИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ

Київ позбувся вулиць Булгакова і Блока: перейменовано ще кілька об'єктів

Усі новини...

Читайте УП В Google News

повітряна тривога
Вдруге за ніч на сході країни через ворожу авіацію була оголошена повітряна тривога
Росія запускала кілька груп ударних безпілотників
В Україні фіксували російські ударні БпЛА
Останні новини
02:50
The Economist назвав звільнення Залужного новим етапом війни і припустив, що Зеленський помилився
01:54
В інтерв’ю Карлсону Путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори
01:37
Армія без Залужного. Хто такий генерал Сирський та чого від нього очікувати
00:50
Ворожа атака "Шахедів" на Харківську область: в ОВА повідомили про наслідки
23:58
оновленоРосіяни з кількох напрямків запускали "Шахеди"
23:38
У Пентагоні підтвердили готовність працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ
23:37
КолонкаБерлінська про Залужного: Те, що він зробив, врятувало життя сотням тисяч людей
23:31
Економічні новини 8 лютого: в уряді розробляють електронні військові квитки, до спонсорів війни потрапила компанія з США
23:12
Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, йшлося про звільнення Залужного
22:48
США оголосили про додаткові санкції проти російських діамантів
Усі новини...
Реклама: