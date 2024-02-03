Росія двічі за день піднімала у повітря МіГ

Вдень 3 лютого по всій Україні двічі попіль оголошували тривогу через зліт російських носіїв "Кинджалів".

Джерело: Повітряні сили

Деталі: За даними військових, МіГ-31К злетів з аеродрому Моздок.

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Українців закликають перебувати в укриттях.

Через 40 (12:19) хвилин тривогу скасували.

Оновлено: Ще через 35 хвилин, об 12:55, росіяни знову підняли МіГ у Повітря - на цей раз з аеродрому Саласлейка.

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Тривога лунала 20 хвилин.