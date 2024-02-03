Росія двічі за день піднімала у повітря МіГ
Субота, 3 лютого 2024, 13:01
Вдень 3 лютого по всій Україні двічі попіль оголошували тривогу через зліт російських носіїв "Кинджалів".
Джерело: Повітряні сили
Деталі: За даними військових, МіГ-31К злетів з аеродрому Моздок.
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Українців закликають перебувати в укриттях.
Через 40 (12:19) хвилин тривогу скасували.
Оновлено: Ще через 35 хвилин, об 12:55, росіяни знову підняли МіГ у Повітря - на цей раз з аеродрому Саласлейка.
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Тривога лунала 20 хвилин.