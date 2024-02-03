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Дуда поставив під сумнів повернення Україною Криму, посол відповів

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 3 лютого 2024, 12:00
Дуда поставив під сумнів повернення Україною Криму, посол відповів
фото: getty images

Посол України у Польщі Василь Зварич виступив із заявою щодо неодмінної деокупації Криму після неоднозначних слів польського президента Анджея Дуди, який поставив під сумнів повернення півострова під контроль Києва.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Реакція посла з’явилась після того, як у польських ЗМІ стали поширювати заяву Анджея Дуди в інтерв’ю Kanal Zero.

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"Сьогодні Росія намагається перемогти в Україні. Я скажу так: якщо Росія збереже території України, то фактично це буде перемога Росії і тоді ймовірність нового нападу з боку Росії буде дуже високою", – оцінив Анджей Дуда. 

У відповідь на питання про Крим, Дуда відповів, що не знає, чи отримає його Україна його назад.

"Я не знаю, чи поверне Україна Крим, але я вірю, що вона поверне собі Донецьк і Луганськ", – заявив він.

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За словами Дуди, Крим – "особливе місце, в тому числі з історичних причин". "Тому що насправді, якщо ми подивимося історично, він довший час був у руках Росії", – сказав Анджей Дуда.

Посол України Василь Зварич заявив, що "Крим – це Україна: так є і так буде". 

"Міжнародне право – основа. Тимчасова окупація Криму Росією є воєнним злочином, за який вона буде покарана. Деокупація Криму – наше спільне з вільним світом завдання і обов'язок. Ми зробимо це беззаперечно. Ми віримо і діємо разом", – наголосив глава українського посольства у Варшаві.

Нагадаємо: У серпні під час виступу на Кримській платформі Дуда наголошував, що від результату війни Росії проти України, у тому числі того, чи зможе вона "закріпити" за собою Крим, залежить збереження всього світового порядку. 

Дуда запевняв, що треба звільнити усю територію України, разом з Кримом.

Теми: ДудаКримдеокупація
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