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ГУР: У Росії розстріляли пілота Ту-95, який атакував Україну

Роман ПетренкоСубота, 3 лютого 2024, 14:33
ГУР: У Росії розстріляли пілота Ту-95, який атакував Україну
автомобіль стегачова, фото: гур

Головне управління розвідки повідомило, що у російському Енгельсі розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 ― майора Олега Стегачова.

Джерело: ГУР

Деталі: За даними української розвідки, пілот 1983 року народження служив на авіабазі "Енгельс" та безпосередньо причетний до завдання ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні та вбивств.

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Внаслідок атаки Стегачов зазнав вогнепальних поранень. Наразі розвідка уточнює, чи залишився він живий.

Дослівно: "Нагадуємо, що на всіх воєнних злочинців чекає розплата.

Ми знаємо ваші імена, адреси, номери автомобілів, звичні маршрути й звички".

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фото: гур

Теми: ГУРвійнаРосія
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