Mercedes S-класу за донат 500 гривень. Останні дні розіграшу
Субота, 3 лютого 2024, 15:25
Доброго дня.
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Збір 10 000 000 гривень на автівки для Сил оборони та розіграш Mercedes S-класу за донат 500 гривень виходить на фінішну пряму.
Наразі 800 000 гривень віддаляють переможця розіграшу від автівки, а Сили оборони — від нової партії машин та ремонтів автівок з фронту.
Тому долучайтесь, будь ласка, до збору, долучайтесь, будь ласка, до розіграшу.
ВІДЕО ДНЯ
Реквізити збору:
На авто для ЗСУ
Ціль: 10 000 000 ₴
Посилання на банку - monobank.ua
Номер картки банки: 5375 4112 1287 8552
І обов'язково зазначайте свій контактний номер телефону у коментарі до внеску, якщо ви не клієнт Монобанка.
Дякуємо
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