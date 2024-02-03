Mercedes S-класу за донат 500 гривень. Останні дні розіграшу

Доброго дня.

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Збір 10 000 000 гривень на автівки для Сил оборони та розіграш Mercedes S-класу за донат 500 гривень виходить на фінішну пряму.

Наразі 800 000 гривень віддаляють переможця розіграшу від автівки, а Сили оборони — від нової партії машин та ремонтів автівок з фронту.

Тому долучайтесь, будь ласка, до збору, долучайтесь, будь ласка, до розіграшу.

ВІДЕО ДНЯ

Реквізити збору: На авто для ЗСУ Ціль: 10 000 000 ₴ Посилання на банку - monobank.ua Номер картки банки: 5375 4112 1287 8552

І обов'язково зазначайте свій контактний номер телефону у коментарі до внеску, якщо ви не клієнт Монобанка.

Дякуємо

Все буде Україна!