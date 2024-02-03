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В Україну надійшла нова партія допомоги від Естонії, в тому числі ракети до Javelin

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 3 лютого 2024, 15:42
В Україну надійшла нова партія допомоги від Естонії, в тому числі ракети до Javelin
Фото: Getty Images

В Україну надійшов новий пакет допомоги від Естонії, до якого увійшли ракети до системи Javelin, кулемети, боєприпаси до стрілецької зброї, різна наземна та водна техніка та водолазне спорядження.

Джерело: пресслужба Міноборони Естонії, "Європейська правда"

Деталі: Точна кількість озброєння, час прибуття та місце розташування не розголошують з міркувань безпеки.

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"Я радий, що черговий пакет допомоги надійшов в Україну і ним користуються українські захисники", – сказав глава Міноборони Естонії Ханно Певкур. 

"Останні події в Європі показують, що надсилання важливих ракет та іншої військової допомоги Україні продовжується у великих масштабах, і цим разом із нашими союзниками ми посилаємо чітке повідомлення Кремлю, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну до тих пір, поки настане переможний кінець", – додав Певкур.

Нагадаємо: Цього тижня міністри оборони Європейського Союзу домовилися виконати свою обіцянку надіслати Україні один мільйон снарядів. 

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За словами Певкура, Естонія також сприяє виконанню обіцянки додатковими тисячами снарядів.

З 2022 року Естонія надала Україні військову допомогу на суму майже 500 мільйонів євро, або близько 1,4% валового внутрішнього продукту.

Уряд Естонії в грудні схвалив надання довгострокової військової допомоги Україні для захисту від російської агресії на суму 80 млн євро.

Теми: Естоніядопомога Українізброя
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