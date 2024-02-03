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Дуда після заяви про Крим підкреслив, що Україна повинна перемогти

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 3 лютого 2024, 16:48
Дуда після заяви про Крим підкреслив, що Україна повинна перемогти
Анджей Дуда, фото NurPhoto via Getty Images

Президент Польщі Анджей Дуда після своєї скандальної заяви про Крим заявив, що російська окупація український територій є злочином. 

Джерело: Дуда у Twitter (Х), пише "Європейська правда"

Пряма мова: "Мої дії та позиція щодо жорстокої агресії Росії проти України були і є чіткими з першого дня: Росія порушує міжнародне право, є агресором та окупантом".

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Деталі: Дуда наголосив, що російська агресія проти України та окупація міжнародно визнаних українських територій, включно з Кримом, є злочином. 

"Ця війна не може закінчитися перемогою Росії. Російський імперіалізм має бути зупинений, розгромлений і заблокований на майбутнє. Україна повинна перемогти, тому що цю війну повинен виграти вільний світ. Ми всі стоїмо пліч-о-пліч з вільною, суверенною та незалежною Україною проти агресії та жорстокого імперіалізму!", – наголосив президент Польщі.

Що передувало: У п'ятницю Дуда в інтерв'ю Kanal Zero на запитання, чи поверне Україна Крим, відповів, що не знає. Він підкреслив, що вірить у те, що Україна поверне Донецьк і Луганськ. 

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Він додав, що Кримський півострів є "особливим і з історичних причин", тому що "якщо дивитися історично, то більшу частину часу він був під контролем Росії".

У суботу слова президента Дуди прокоментував посол України в Польщі Василь Зварич . "Крим – це Україна: так є і буде", – підкреслив він. Він додав, що основою є міжнародне право.

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський після слів Дуди підкреслив, що Польща визнає незалежність України в її міжнародно встановлених кордонах, які неодноразово підтверджувала Росія. 

Слова Дуди обурили політиків правлячого табору Польщі.

Теми: ДудаКрим
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