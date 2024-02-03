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У Москві затримали журналістів, які знімали акцію дружин мобілізованих – ЗМІ

Катерина ТищенкоСубота, 3 лютого 2024, 17:45
У Москві затримали журналістів, які знімали акцію дружин мобілізованих – ЗМІ
затримання журналістів у Москві, скріншот відео Sota

На Манежній площі в Москві співробітники поліції затримали журналістів, які працювали на акції групи дружин мобілізованих "Шлях додому".

Джерело: "Медуза" з посиланням на телеграм-канали Sota і SotaVision, "Осторожно, новости", ОВД-Инфо, "Сирена", "Новая газета Европа"

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Деталі: Видання опублікували ролики, як кілька поліцейських відводять в автозак журналістів-чоловіків у жилетках із написом "Преса".

"Затримано фактично всіх журналістів чоловічої статі", - стверджує Sota.

За даними "Сирени", поліцейські затримують усіх, хто знімав покладання квітів до Вічного вогню.

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Загалом, за даними телеграм-каналу "Осторожно, новости", в автозаку перебувають понад 25 осіб, більшість із них – журналісти. Канал пише, що затримано журналістів "Осторожно, новости", Sota.Vision, "Коммерсантъ", France Press, Spiegel, а також правозахисників із руху "За права людини".

"ОВД-Инфо" повідомляє про 27 затриманих, щонайменше один із них – учасник акції. Їх доставили у відділення поліції "Китай-город".

За інформацією правозахисників, біля виборчого штабу Володимира Путіна на Покровці поліція затримала ще сімох журналістів, які висвітлювали акцію. Їх відвезли в ОВС "Басманний". Серед затриманих – представник японської телекомпанії "Фудзі" Андрій Зайков.

Незабаром затриманих журналістів почали відпускати з відділення поліції "Китай-город".

Як пише "Новая газета Европа", у 500-й день з моменту оголошення мобілізації в РФ жінки і чоловіки з білими хустками зібралися в центрі Москви.

Родичі тих, кого відправили на війну з Україною, влаштовують акції з покладанням квітів щосуботи, проте цього тижня сім'ї з російської столиці закликали приїхати до них із регіонів. Ініціативу також підтримали "опозиційні політики". У підсумку 3 лютого в Олександрівському саду зібралося набагато більше людей, ніж зазвичай. Після акції учасники пішли до виборчого штабу Володимира Путіна.

Теми: РосіяакціїЗМІмобілізація
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