Сирський: На Куп’янському напрямку важкі бої, росіяни підтягують резерви

Олександр Сирський (ліворуч) під час поїздки на Куп'янський напрямок, фото з його Telegram

На Куп’янському напрямку на всіх ділянках фронту точаться важкі бої, росіяни ведуть штурмові дії високої інтенсивності й підтягують нові резерви.

Джерело: командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський у Telegram

Дослівно: "Здійснив чергову робочу поїздку до військових частин та підрозділів, які ведуть оборону на Куп’янському напрямку.

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Оперативна обстановка залишається напруженою. На всіх ділянках фронту точаться важкі бої. Ворог продовжує вести штурмові дії високої інтенсивності та постійно підтягує нові резерви".

Більше деталей: Командувач додав, що заслухав доповіді командирів безпосередньо на пунктах управління та провів оперативні наради, в ході яких "було розглянуто ймовірні сценарії дій противника з урахуванням результатів ведення розвідки".

Також "з метою вирішення проблемних питань, які критично важливі для стійкості оборони, було віддано необхідні вказівки та проведено перерозподіл сил та засобів".