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Зеленський: Треба робити можливе й неможливе, щоб Україна могла завдавати поразок РФ

Катерина ТищенкоСубота, 3 лютого 2024, 19:22
Зеленський: Треба робити можливе й неможливе, щоб Україна могла завдавати поразок РФ
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує на важливості збереження консолідації вільного світу й надання Україні можливостей завдавати поразок Росії.

Джерело: вечірнє звернення президента

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Пряма мова: "Пам’ятаємо: війна розпочата Росією на українському фронті, але її мішенню є не тільки наша держава, не тільки наша незалежність. І тому безумовно важливо зберігати максимальну консолідацію вільного світу й робити все можливе та неможливе, щоб Україна могла завдавати поразок Росії. Іншого Москва не розуміє".

Деталі: Зеленський зазначив, що триває робота з командами європейських держав щодо посилення України, нових оборонних пакетів, нових безпекових рішень.

"Продовжуємо працювати з партнерами і щодо нових санкцій проти Росії, і щодо блокування російських схем обходу санкцій. І максимально активно – щодо конфіскації російських активів, які були розосереджені в різних юрисдикціях. Я вдячний усім, хто допомагає нам у роботі щодо конфіскації російських активів", – сказав президент.

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Теми: ЗеленськийвійнаРосіядопомога Україні
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