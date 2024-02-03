Угоду про "гарантії безпеки" з Німеччиною можуть підписати в лютому – ЗМІ

Угоду про "гарантії безпеки" між Україною та Німеччиною може бути підписано 16 лютого, проєкт уже готовий.

Джерело: Frankfurter Allgemeine Zeitung, яке цитує "Європейська правда" з посиланням на німецьке агентство DPA

Деталі: Згідно з повідомленням Frankfurter Allgemeine Zeitung, на переговорах про партнерство у сфері безпеки між Німеччиною та Україною вже є проєкт угоди.

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Метою є підписання міжурядової угоди під час Мюнхенської конференції з безпеки. Згідно з повідомленням, підписання заплановане на 16 лютого.

У відповідь на запит DPA речниця уряду зазначила, що переговори між федеральним канцлером Шольцом і президентом України Зеленським про безпекове партнерство продовжаться найближчим часом.

Що передувало: Канцлер Німеччини Олаф Шольц натякав на те, що незабаром можна буде оголосити про укладання угоди про "гарантії безпеки" з Україною.

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А 3 лютого у межах візиту французької делегації до Києва відбувся черговий раунд переговорів із Францією щодо укладення двосторонньої угоди про надання Україні безпекових гарантій. В ОП заявили, що переговори наблизили до фіналізації договору.

Президент Франції Емманюель Макрон раніше оголосив про наміри відвідати Україну в лютому для завершення угоди про "гарантії безпеки".