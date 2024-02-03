Чоловік намагався вивезти до Румунії 124 предмети археології

Громадянин України намагався незаконно вивезти до Румунії 124 предмети археології.

Джерело: Державна митна служба України

вилучені цінності, фото митної служби

Дослівно: "Сьогодні, 03 лютого, в зону митного контролю пункту пропуску "Порубне-Сірет" прибув автомобіль під керуванням громадянина України, який прямував з України до Румунії в приватних справах. Для проходження митного контролю чоловік обрав смугу руху "зелений коридор", чим засвідчив, що не переміщує товарів, обов’язкових до декларування.

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Однак під час здійснення митного контролю митники у взаємодії із співробітниками УСБУ в Чернівецькій області виявили предмети археології – елементи кінської збруї, елементи прикрас, рівнораменні хрести, предмети побутового призначення, елементи візантійського скла.

Вищевказані предмети підпадають під дію Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" від 21.09.1999 року та заборонені до вивезення за межі митної території України".

Деталі: Посадові особи митниці склали протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України та направили повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, до правоохоронного органу.

ВІДЕО ДНЯ

Виявлені предмети археології у кількості 124 шт. вилучено.