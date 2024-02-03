Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Чоловік намагався вивезти до Румунії 124 предмети археології

Катерина ТищенкоСубота, 3 лютого 2024, 22:04
Чоловік намагався вивезти до Румунії 124 предмети археології
вилучені цінності, фото митної служби

Громадянин України намагався незаконно вивезти до Румунії 124 предмети археології.

Джерело: Державна митна служба України

вилучені цінності, фото митної служби
вилучені цінності, фото митної служби

Дослівно: "Сьогодні, 03 лютого, в зону митного контролю пункту пропуску "Порубне-Сірет" прибув автомобіль під керуванням громадянина України, який прямував з України до Румунії в приватних справах. Для проходження митного контролю чоловік обрав смугу руху "зелений коридор", чим засвідчив, що не переміщує товарів, обов’язкових до декларування.

Реклама:

Однак під час здійснення митного контролю митники у взаємодії із співробітниками УСБУ в Чернівецькій області виявили предмети археології – елементи кінської збруї, елементи прикрас, рівнораменні хрести, предмети побутового призначення, елементи візантійського скла.

Вищевказані предмети підпадають під дію Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" від 21.09.1999 року та заборонені до вивезення за межі митної території України".

 

Деталі: Посадові особи митниці склали протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України та направили повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, до правоохоронного органу.

ВІДЕО ДНЯ

Виявлені предмети археології у кількості 124 шт. вилучено.

Теми: кордонПрикордонна службаРумуніякультура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоАбсолютний рекорд: група з 38 порушників намагалася виїхати до Угорщини

Зеленський офіційно звільнив Залужного – указ

фотоУкраїна дізналася суперників у Лізі націй

Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню

відеоЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ СИРСЬКОГО НОВИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ

Київ позбувся вулиць Булгакова і Блока: перейменовано ще кілька об'єктів

Усі новини...

Читайте УП В Google News

кордон
За тиждень фермери Угорщини протестуватимуть біля кордону з Україною проти імпорту зерна
Польські фермери планують нову блокаду кордону з Україною: кажуть, урвався терпець
Учасники переговорів у Сенаті США домовилися щодо угоди про кордон – CNN
Останні новини
02:50
The Economist назвав звільнення Залужного новим етапом війни і припустив, що Зеленський помилився
01:54
В інтерв’ю Карлсону Путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори
01:37
Армія без Залужного. Хто такий генерал Сирський та чого від нього очікувати
00:50
Ворожа атака "Шахедів" на Харківську область: в ОВА повідомили про наслідки
23:58
оновленоРосіяни з кількох напрямків запускали "Шахеди"
23:38
У Пентагоні підтвердили готовність працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ
23:37
КолонкаБерлінська про Залужного: Те, що він зробив, врятувало життя сотням тисяч людей
23:31
Економічні новини 8 лютого: в уряді розробляють електронні військові квитки, до спонсорів війни потрапила компанія з США
23:12
Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, йшлося про звільнення Залужного
22:48
США оголосили про додаткові санкції проти російських діамантів
Усі новини...
Реклама: