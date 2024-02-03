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Погода на неділю: сильний вітер, невеликий дощ і до 11° тепла

Катерина ТищенкоСубота, 3 лютого 2024, 22:28
Погода на неділю: сильний вітер, невеликий дощ і до 11° тепла
ілюстративне фото Pixabay

У неділю, 4 лютого, у більшості областей України очікуються пориви вітру 15-20 м/с, температура на півдні сягатиме 11° тепла.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

прогноз погоди на 4 лютого, meteo.gov.ua
прогноз погоди на 4 лютого, meteo.gov.ua

Деталі: В Україні хмарно з проясненнями. Часом невеликі опади переважно у вигляді дощу, вночі у східних областях помірний мокрий сніг з дощем, подекуди налипання мокрого снігу.

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Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, у більшості областей пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла; вдень 3-8°, у південній частині до 11°, на півночі Лівобережжя 0-5° тепла.

В Карпатах мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура протягом доби близько 0°.

ВІДЕО ДНЯ

На Київщині 4 лютого хмарно з проясненнями, часом невеликі опади у вигляді дощу. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі +2..+4°, вдень близько 5° тепла.

Теми: погода
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