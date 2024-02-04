Палата представників США хоче проголосувати за підтримку Ізраїлю без допомоги Україні – ЗМІ

Спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв у суботу, що наступного тижня Палата представників проведе голосування щодо законопроеєкту про прискорення виділення Ізраїлю 17,6 мільярдів доларів безпекової допомоги без жодних інших умов включно із допомогою Україні.

Джерело: The New York Times

Деталі: Оголошення Джонсона учасникам конференції відбулося в той час, коли сенатори намагалися доопрацювати і проголосувати двопартійний законопроєкт про національну безпеку, на переговори щодо якого пішли місяці.

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Видання зазначає: "Цей крок може ще більше підірвати підтримку компромісу, який вже зазнав критики з боку партійних лідерів, таких як Джонсон і колишній президент Дональд Трамп".

Джонсон заявив, що сенатський пакет буде провалений після прибуття до Палати представників, стверджуючи, що його заходи з безпеки кордонів недостатньо жорсткі, щоб стримати нещодавній сплеск імміграції.

Він сказав, що Палата представників натомість зосередить свої зусилля на імпічменті міністра внутрішньої безпеки, голосування щодо якого, як очікується, відбудеться наступного тижня.

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У суботньому листі до членів Палати представників Джонсон зазначив, що Палата представників також надаватиме пріоритет власному підходу до підтримки військових зусиль Ізраїлю проти ХАМАСу, незалежно від того, яке законодавство з цього питання може прийняти Сенат, якщо таке буде прийняте.

"Їхнє керівництво усвідомлює, що, не включивши Палату представників у свої переговори, вони усунули можливість швидкого розгляду будь-якого законодавства, – зазначив Джонсон, додавши, що Палаті представників "доведеться працювати над цими питаннями з власної волі, і наші пріоритети повинні бути розглянуті".

Як зазначає видання, учасники переговорів у Сенаті працюють над широким законопроєктом про фінансування національної безпеки, щоб задовольнити вимоги республіканців, які вимагають, щоб будь-який закон, що направляє військову допомогу Україні, також суттєво покращував безпеку на південному кордоні з Мексикою. Законопроєкт, який передбачає заходи, що ускладнюють отримання притулку і збільшують кількість затримань і депортацій, також передбачає надання більшої військової допомоги Україні та Ізраїлю, виділення гуманітарної допомоги палестинцям в Газі і фінансування зусиль з протидії китайським загрозам в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Сенатор Чак Шумер, демократ від штату Нью-Йорк і лідер більшості, оголосив цього тижня, що Сенат проголосує не пізніше середи за прийняття законопроєкту, текст якого учасники переговорів, як очікується, оприлюднять не пізніше неділі.

Але цей захід вже зіткнувся з жорсткою критикою з боку республіканців у Сенаті, які вважають, що положення про охорону кордону мають бути жорсткішими, а також тих, хто не бажає брати участь у політично складному голосуванні за законопроєкт, який майже напевно провалиться у Палаті представників.

Декілька республіканців у Сенаті та Палаті представників вимагають роздільного підходу, який би розглядав військові зусилля Ізраїлю окремо від України та кордону. Наприкінці минулого року Сенат, очолюваний демократами, відхилив спробу республіканців форсувати голосування за попередній законопроєкт про допомогу Ізраїлю, який був підтриманий Палатою представників. Демократи заперечували проти способу, яким законопроєкт Палати представників намагався знайти кошти для надання допомоги, скорочуючи витрати Служби внутрішніх доходів.

У своєму суботньому листі Джонсон нагадав історію.

"Демократи чітко дали зрозуміти, що їхнє головне заперечення проти початкового законопроекту Палати представників було пов'язане з його взаємозаліками", – написав він, додавши, що з новим ізраїльським пакетом "Сенат більше не матиме виправдань, якими б хибними вони не були, проти швидкого ухвалення цієї критично важливої підтримки для нашого союзника".

Новий законопроєкт, представлений комітетом з питань асигнувань Палати представників, є більшим, ніж попередній ізраїльський пакет, який становив 14,3 мільярда доларів. Президент Байден домагався виділення цієї суми для Ізраїлю в рамках більшого запиту, який він зробив у жовтні, про додаткові кошти для вирішення різних глобальних криз, в тому числі і війни в Україні.

Законопроєкт Палати представників на суму 17,6 мільярда доларів передбачає виділення 4 мільярдів доларів на поповнення систем протиракетної оборони Ізраїлю, відомих як "Залізний купол" і "Праща Давида", а також 1,2 мільярда доларів на протидію ракетним і мінометним обстрілам ближнього радіусу дії. Додаткові $8,9 млрд підуть на постачання Ізраїлю зброї, допомогу у виробництві власної та поповнення оборонних запасів, які Сполучені Штати вже надали; а $3,5 млрд – на підтримку військових операцій США, безпеку посольств і зусилля з евакуації американських громадян у регіоні.

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