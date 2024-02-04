Росіяни вдарили по 5 громадах Сумщини

руйнування на Сумщині, ілюстративне фото: Getty Images

Протягом минулого дня росіяни здійснили 16 обстрілів п’яти громад Сумської області.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Загалом зафіксовано 76 вибухів за добу.

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Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманьська громади.

По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів, 23 вибухи та артилерії, 8 вибухів.

По Білопільській громаді здійснено мінометні обстріли – 13 вибухів та обстріли з артилерії, 2 вибухи.

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В Юнаківській громаді зафіксовано обстріл БпЛА (FPV-дрони), 2 вибухи.

По Великописарівській громаді здійснено гранатометний обстріл з АГС, 13 вибухів, артилерійський обстріл, 7 вибухів та мінометний обстріл, 5 вибухів.

По Есманьській громаді був обстріл БпЛА (FPV-дрон), 2 вибухи та мінометний обстріл, 1 вибух.