Через масштабні лісові пожежі в Чилі загинули щонайменше 46 осіб
Неділя, 4 лютого 2024, 02:54
За повідомленням президента Чилі, внаслідок лісових пожеж у країні загинули щонайменше 46 людей.
Джерело: BBC із посиланням на заяву президента Чилі
Деталі: Крім того, мер прибережного туристичного міста Вінья-дель-Мар також повідомив, що понад двісті мешканців вважаються зниклими безвісти.
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За даними міністерства внутрішніх справ, пожежі охопили понад 43 000 гектарів по всій країні.
Пожежі були спричинені вищими, ніж зазвичай, температурами і сильним вітром.