Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Через масштабні лісові пожежі в Чилі загинули щонайменше 46 осіб

Ольга Глущенко Неділя, 4 лютого 2024, 02:54
Через масштабні лісові пожежі в Чилі загинули щонайменше 46 осіб
пожежі в Чилі, скриншот відео

За повідомленням президента Чилі, внаслідок лісових пожеж у країні загинули щонайменше 46 людей.

Джерело: BBC із посиланням на заяву президента Чилі

Деталі: Крім того, мер прибережного туристичного міста Вінья-дель-Мар також повідомив, що понад двісті мешканців вважаються зниклими безвісти.

Реклама:

За даними міністерства внутрішніх справ, пожежі охопили понад 43 000 гектарів по всій країні.

Пожежі були спричинені вищими, ніж зазвичай, температурами і сильним вітром.

Теми: стихійне лихопожежажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоАбсолютний рекорд: група з 38 порушників намагалася виїхати до Угорщини

Зеленський офіційно звільнив Залужного – указ

фотоУкраїна дізналася суперників у Лізі націй

Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню

відеоЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ СИРСЬКОГО НОВИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ

Київ позбувся вулиць Булгакова і Блока: перейменовано ще кілька об'єктів

Усі новини...

Читайте УП В Google News

стихійне лихо
Через шторми у США загинули щонайменше 6 осіб
Землетрус у Непалі: зросла кількість загиблих
Землетрус у Непалі забрав життя щонайменше 70 осіб
Останні новини
02:50
The Economist назвав звільнення Залужного новим етапом війни і припустив, що Зеленський помилився
01:54
В інтерв’ю Карлсону Путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори
01:37
Армія без Залужного. Хто такий генерал Сирський та чого від нього очікувати
00:50
Ворожа атака "Шахедів" на Харківську область: в ОВА повідомили про наслідки
23:58
оновленоРосіяни з кількох напрямків запускали "Шахеди"
23:38
У Пентагоні підтвердили готовність працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ
23:37
КолонкаБерлінська про Залужного: Те, що він зробив, врятувало життя сотням тисяч людей
23:31
Економічні новини 8 лютого: в уряді розробляють електронні військові квитки, до спонсорів війни потрапила компанія з США
23:12
Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, йшлося про звільнення Залужного
22:48
США оголосили про додаткові санкції проти російських діамантів
Усі новини...
Реклама: