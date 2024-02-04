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З російських ув’язнених сформували новий спецзагін – спротив

Ольга Глущенко Неділя, 4 лютого 2024, 06:20
З російських ув’язнених сформували новий спецзагін – спротив
Російські окупанти, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

За даними Центру національного спротиву, із завербованих у Росії на війну проти України ув’язнених сформували новий штурмовий спеціальний загін "Шторм гладіатор".

Джерело: ЦНС

Деталі: У спротиві зазначають, що це привілейований напівсекретний батальйон, який складається з декількох сотень засуджених із бойовим досвідом, і названий "гладіаторами" на честь колишнього генерала 58-ї армії з позивним "Спартак".

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"Командує батальйоном засуджений за жорстоке вбивство експоліцейський. В даний підрозділ відбирають людей з високим рівнем фізичної підготовки, досвідом служби в силових структурах, а також ветеранів бойових дій", – йдеться в повідомленні ЦНС.

Крім цього, додає спротив, на навчальному полігоні "гладіаторів" тренують, зокрема, колишні "вагнерівці" та кадировці з підрозділу СОБР "Ахмат", що є складовою Росгвардії.

Теми: Росіявійна
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