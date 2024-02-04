Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Сенегалі оголосили про перенесення президентських виборів

Ольга Глущенко Неділя, 4 лютого 2024, 07:34
У Сенегалі оголосили про перенесення президентських виборів
Маккі Салл, фото: AFP

Президент Сенегалу Маккі Салл у суботу оголосив про перенесення президентських виборів, заплановані на 25 лютого.

Джерело: Xinhua із посиланням на звернення президента Сенегалу

Деталі: Про перенесення було оголошено всього за кілька годин до початку виборчої кампанії опівночі в неділю.

Реклама:

У суботу Національні збори країни прийняли законопроєкт про перенесення президентських виборів 25 лютого на шість місяців.

Двадцять кандидатів були допущені Конституційною радою до участі у виборах. Президент Маккі Салл вирішив не балотуватися на третій термін.

Теми: вибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоАбсолютний рекорд: група з 38 порушників намагалася виїхати до Угорщини

Зеленський офіційно звільнив Залужного – указ

фотоУкраїна дізналася суперників у Лізі націй

Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню

відеоЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ СИРСЬКОГО НОВИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ

Київ позбувся вулиць Булгакова і Блока: перейменовано ще кілька об'єктів

Усі новини...

Читайте УП В Google News

вибори
Байден перемагає на праймеріз у Південній Кароліні
Байден у приватних розмовах облаює Трампа – ЗМІ
Росіяни хочуть залучити своїх військових до "виборів" в окупації – спротив
Останні новини
02:50
The Economist назвав звільнення Залужного новим етапом війни і припустив, що Зеленський помилився
01:54
В інтерв’ю Карлсону Путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори
01:37
Армія без Залужного. Хто такий генерал Сирський та чого від нього очікувати
00:50
Ворожа атака "Шахедів" на Харківську область: в ОВА повідомили про наслідки
23:58
оновленоРосіяни з кількох напрямків запускали "Шахеди"
23:38
У Пентагоні підтвердили готовність працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ
23:37
КолонкаБерлінська про Залужного: Те, що він зробив, врятувало життя сотням тисяч людей
23:31
Економічні новини 8 лютого: в уряді розробляють електронні військові квитки, до спонсорів війни потрапила компанія з США
23:12
Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, йшлося про звільнення Залужного
22:48
США оголосили про додаткові санкції проти російських діамантів
Усі новини...
Реклама: