У Сенегалі оголосили про перенесення президентських виборів
Неділя, 4 лютого 2024, 07:34
Президент Сенегалу Маккі Салл у суботу оголосив про перенесення президентських виборів, заплановані на 25 лютого.
Джерело: Xinhua із посиланням на звернення президента Сенегалу
Деталі: Про перенесення було оголошено всього за кілька годин до початку виборчої кампанії опівночі в неділю.
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У суботу Національні збори країни прийняли законопроєкт про перенесення президентських виборів 25 лютого на шість місяців.
Двадцять кандидатів були допущені Конституційною радою до участі у виборах. Президент Маккі Салл вирішив не балотуватися на третій термін.