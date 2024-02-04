У Сенегалі оголосили про перенесення президентських виборів

Президент Сенегалу Маккі Салл у суботу оголосив про перенесення президентських виборів, заплановані на 25 лютого.

Джерело: Xinhua із посиланням на звернення президента Сенегалу

Деталі: Про перенесення було оголошено всього за кілька годин до початку виборчої кампанії опівночі в неділю.

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У суботу Національні збори країни прийняли законопроєкт про перенесення президентських виборів 25 лютого на шість місяців.

Двадцять кандидатів були допущені Конституційною радою до участі у виборах. Президент Маккі Салл вирішив не балотуватися на третій термін.