Росія поранила людей на Харківщині та Донеччині
Неділя, 4 лютого 2024, 08:45
У Харківській та Донецькій областях двоє поранених цивільних за добу 3 лютого.
Джерело: Харківська ОВА, Донецька ОВА
Деталі: Уточнюється, що артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини.
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Приблизно о 14:00 у суботу відбувся ворожий обстріл села Григорівка Куп'янського району двома керованими авіабомбами. Пошкоджено вікна, дах, покрівлю двох приватних домоволодінь.
Отримав поранення 26-річний цивільний чоловік, доставлений до лікарні.
Також 3 лютого росіяни поранили 1 жителя Донеччини — в Максимільянівці. Загальна кількість поранених в області зросла до 4532 цивільних.
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