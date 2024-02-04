Росія поранила людей на Харківщині та Донеччині

У Харківській та Донецькій областях двоє поранених цивільних за добу 3 лютого.

Джерело: Харківська ОВА, Донецька ОВА

Деталі: Уточнюється, що артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини.

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Приблизно о 14:00 у суботу відбувся ворожий обстріл села Григорівка Куп'янського району двома керованими авіабомбами. Пошкоджено вікна, дах, покрівлю двох приватних домоволодінь.

Отримав поранення 26-річний цивільний чоловік, доставлений до лікарні.

Також 3 лютого росіяни поранили 1 жителя Донеччини — в Максимільянівці. Загальна кількість поранених в області зросла до 4532 цивільних.