Помер президент Намібії
Неділя, 4 лютого 2024, 09:11
Помер президент Намібії Хаге Гейнгоб, йому було 82 роки.
Джерело: The Namibian
Деталі: Гейнгоб помер у лікарні у Віндгуку в суботу вранці, повідомив віцепрезидент Нанголо Мбумба.
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Останніми місяцями Гейнгоб боровся з проблемами зі здоров'ям.
8 січня він оголосив, що у нього діагностували рак.
Згодом, 25 січня, він поїхав на лікування раку до США, але повернувся після двох днів лікування.
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Довідково: Гейнгоб став президентом у 2015 році та перебував на посаді вже другий термін.
Він був першим прем'єр-міністром країни з 1990 по 2002 рік при адміністрації колишнього президента Сема Нуйоми.