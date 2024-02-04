Помер президент Намібії Хаге Гейнгоб, йому було 82 роки.

Джерело: The Namibian

Деталі: Гейнгоб помер у лікарні у Віндгуку в суботу вранці, повідомив віцепрезидент Нанголо Мбумба.

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Останніми місяцями Гейнгоб боровся з проблемами зі здоров'ям.

8 січня він оголосив, що у нього діагностували рак.

Згодом, 25 січня, він поїхав на лікування раку до США, але повернувся після двох днів лікування.

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Довідково: Гейнгоб став президентом у 2015 році та перебував на посаді вже другий термін.

Він був першим прем'єр-міністром країни з 1990 по 2002 рік при адміністрації колишнього президента Сема Нуйоми.