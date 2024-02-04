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Бійці "приземлили" 170 російських безпілотників на Таврійському напрямку

Роман ПетренкоНеділя, 4 лютого 2024, 09:50
Бійці приземлили 170 російських безпілотників на Таврійському напрямку
фото: 53 омбр

Українські воїни лише за добу 3-4 лютого нейтралізували та знищили 170 російських БпЛА різних типів.

Джерело: командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Деталі: Зазначається, що в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 36 авіаударів, 1 ракетний удар, провів 41 бойове зіткнення та здійснив 695 артобстрілів.

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Загальні втрати ворога минулої доби на цьому напрямку склали 332 особи та 24 одиниці військової техніки, не враховуючи БпЛА.

Зокрема, 1 танк, 5 ББМ, 3 артсистеми, 10 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Також українські сили оборони знищили 2 склади боєприпасів та 2 інших важливих об’єкти ворога.

Нейтралізовано або знищено 170 БпЛА різних типів.

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Теми: Збройні сили
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