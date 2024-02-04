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Південна Корея викликає російського посла через висловлювання Захарової

Роман ПетренкоНеділя, 4 лютого 2024, 10:51
Південна Корея викликає російського посла через висловлювання Захарової
фото: риа новости

Південна Корея викликала російських дипломатів через критику Москвою президента Юн Сок Йоля за висловлювання про прагнення Північної Кореї створити ядерний арсенал.

Джерело: Міністерство закордонних справ Південної Кореї, Reuters

Деталі: В МЗС зазначили, що реакція Москви на висловлювання Юна матиме лише негативний вплив на відносини між двома країнами.

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Президент Юн заявив у середу на зустрічі з представниками оборонних і безпекових відомств: "Північнокорейський режим проходить крізь вогонь і воду виключно заради збереження свого спадкового тоталітарного режиму, при цьому відверто ігноруючи міжнародне право і резолюції Ради Безпеки ООН, торгуючи зброєю з Росією".

Наступного дня речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова назвала висловлювання Юна "відверто упередженими", а риторику Південної Кореї - "провокативною".

Дослівно: "Заступник міністра Чун заявив, що дуже шкода, що Росія ігнорує правду і беззастережно захищає Північну Корею, критикуючи висловлювання лідера в надзвичайно грубій формі, і підкреслив, що це лише погіршить корейсько-російські відносини".

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Теми: РосіяПівденна Кореядипломатичні відносини
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