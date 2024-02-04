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Розвідка Британії розповіла, чим займаються "вагнерівці" у Білорусі

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 4 лютого 2024, 11:55
Розвідка Британії розповіла, чим займаються вагнерівці у Білорусі
фото: риа новости

Британська розвідка вважає, що на цей час на території Білорусі перебуває менше тисячі бойовиків ПВК "Вагнер" і їх використовують як інструкторів.

Джерело: огляді Міністерства оборони Британії, "Європейська правда"

Деталі: Розвідка зазначає, що у Білорусі скоріш за все перебуває менше тисячі "вагнерівців", тоді як у період найбільшої присутності після червня 2023 року їх там було близько 8000. 

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"Вагнер" майже точно допомагає навчати білоруських військових і силовиків", – зазначають в огляді. 

Аналітики вважають малоймовірним, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко захоче розширити використання бойовиків ПВК "Вагнер", наприклад, в рамках дій білоруських силових структур всередині країни чи для охорони кордону. 

"Триваюча присутність "вагнерівців" у Білорусі майже напевно грає на руку Росії у веденні бойових дій, оскільки це змушує Україну підтримувати оборонні позиції і залишати особовий склад на кордоні з Білоруссю", – додають в огляді. 

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Нагадаємо: В одному з попередніх оглядів розвідка також розповідала, як у Росії використовують залишки ПВК "Вагнер" після невдалого заколоту її лідера Євгенія Пригожина. 

Також розвідка відзначила, що у Росії більше не пропонують короткострокові контракти на військову службу ув’язненим.

Теми: ВагнерБілорусьвійна
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