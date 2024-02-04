Росіяни обстріляли житлову забудову Торецька, є загиблий та поранені

Щонайменше 1 людина загинула і 2 поранено внаслідок обстрілу росіянами Торецька на Донеччині 4 лютого.

Джерело: Донецька ОВА, прокуратура області

Деталі: Уточнюється, що близько першої години дня росіяни обстріляли місто з артилерії — поцілили у житлову забудову.

Реклама:

Обоє поранені доставлені до найближчої лікарні для надання медичної допомоги.

Оновлено: За даними прокурорів, росіяни стріляли з артилерії, і на одній з вулиць, просто посеред дороги, загинув 58-річний житель.

фото: прокуратура

Ще двоє містян дістали тілесні ушкодження: 41-річних чоловіка та жінку, які перебували біля багатоквартирного будинку, доставлено до лікарняного закладу – у них діагностовані осколкові поранення кінцівок.

ВІДЕО ДНЯ

Також уламками засобів ураження пошкоджено декілька прилеглих будівель.