Зеленський відвідав бійців на передовій у Роботиному

Президент Володимир Зеленський 4 лютого відвідав передові позиції у селі Роботине на Запоріжжі.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Запорізька область. Роботине. Розташування 65-ї окремої механізованої бригади.

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Поспілкувався із захисниками, подякував їм та вручив державні нагороди.

Честь бути сьогодні тут. Підтримати воїнів і нагородити. На їхніх плечах складна, вирішальна місія – відкинути ворога й захистити Україну. Пишаємося нашими воїнами, дякуємо кожному!".

Деталі: Зеленський побажав бійцям якнайшвидшої перемоги.

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Разом із ним був глава ОП Андрій Єрмак.