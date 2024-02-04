Зеленський відвідав бійців на передовій у Роботиному
Неділя, 4 лютого 2024, 14:21
Президент Володимир Зеленський 4 лютого відвідав передові позиції у селі Роботине на Запоріжжі.
Джерело: Зеленський у Facebook
Пряма мова Зеленського: "Запорізька область. Роботине. Розташування 65-ї окремої механізованої бригади.
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Поспілкувався із захисниками, подякував їм та вручив державні нагороди.
Честь бути сьогодні тут. Підтримати воїнів і нагородити. На їхніх плечах складна, вирішальна місія – відкинути ворога й захистити Україну. Пишаємося нашими воїнами, дякуємо кожному!".
Деталі: Зеленський побажав бійцям якнайшвидшої перемоги.
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Разом із ним був глава ОП Андрій Єрмак.