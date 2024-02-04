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Зеленський відвідав бійців на передовій у Роботиному

Роман ПетренкоНеділя, 4 лютого 2024, 14:21
Зеленський відвідав бійців на передовій у Роботиному
скриншот

Президент Володимир Зеленський 4 лютого відвідав передові позиції у селі Роботине на Запоріжжі.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Запорізька область. Роботине. Розташування 65-ї окремої механізованої бригади.

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Поспілкувався із захисниками, подякував їм та вручив державні нагороди.

Честь бути сьогодні тут. Підтримати воїнів і нагородити. На їхніх плечах складна, вирішальна місія – відкинути ворога й захистити Україну. Пишаємося нашими воїнами, дякуємо кожному!".

Деталі: Зеленський побажав бійцям якнайшвидшої перемоги.

ВІДЕО ДНЯ

Разом із ним був глава ОП Андрій Єрмак.

Теми: Запорізька областьвійна
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