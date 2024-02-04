Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна здобула першу медаль на ЧС з водних видів спорту

Роман ПетренкоНеділя, 4 лютого 2024, 15:51
Україна здобула першу медаль на ЧС з водних видів спорту
фото: twitter.com/worldaquatics

Збірна України здобула нагороду в артистичному плаванні на чемпіонаті світу з водних видів спорту – "срібним" для українських артистичних плавчинь став виступ команди в акробатичній програмі.

Джерело: "Суспільне Спорт"

Деталі: Чемпіонат світу у катарській Досі стартував у п'ятницю, 2 лютого. Це заключний етап кваліфікації на Олімпіаду-2024, Україна претендує на ліцензію в довільній команді.

Реклама:

У кваліфікації акробатичної програми українки отримали 243.2134 бала та з другого місця пробились до фіналу цієї дисципліни. У підсумку їм вдалося здобути срібну медаль ЧС-2024.

В акробатичній програмі Україну представили вісім спортсменок: Марина та Владислава Алексіїви, Марта Фєдіна, Олександра Горецька, Вероніка Гришко, Дарія Мошинська, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко.

У фіналі українки виступали передостанніми та виконали програму із третьою оцінкою за складністю — 23.8500. Більшу обрали Китай та США — 23.9500 та 24.6000 бала відповідно.

ВІДЕО ДНЯ

За свій виступ "синьо-жовті" отримали 243.3167 бала – цього результату вистачило на друге місце та першу медаль України в артистичному плаванні на ЧС-2024.

Переможницями змагань стала команда Китаю, яка отримала 244.1767 бала, а замкнули трійку США (242.2300)

Довідково: На попередній світовій першості українки посіли сьоме місце.

"Синьо-жовті" здобувають нагороди на світових першостях з 2013 року, найкращий результат показали у 2021-му — дві золоті медалі та п'ять срібних.

Третя медаль для України загалом на ЧС в акробатиці/гайлайті. Українки вигравали золото у гайлайті на турнірах 2019 та 2022 років.

Теми: спорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шуфричу оголосили нову підозру

Польські фермери з понеділка заблокують ще один КПП на кордоні України

відеоБунт поліцейських: у Дніпрі розформують полк спецпризначення і переведуть всіх у "Лють"

Повітрофлотський у Києві перейменували на проспект Повітряних сил

Путіну намалювали трьох "опонентів" на майбутніх виборах

Російський ударний "Алігатор" знищили на Авдіївському напрямку

Усі новини...

Читайте УП В Google News

спорт
Русин допоміг "Сандерленду" вирвати нічию в дербі у Чемпіоншипі
Стала відома нова дата бою Усика і Ф'юрі
"Ф'юрі – довбаний боягуз": менеджер Усика відреагував на перенесення бою
Останні новини
14:01
Шуфричу оголосили нову підозру
13:57
Січень 2024 року став найтеплішим в історії спостережень – вчені
13:57
Польські фермери з понеділка заблокують ще один КПП на кордоні України
13:51
При виконанні бойового завдання загинув досвідчений льотчик Риков
13:47
мапаВ Україні в найближчі дні − дощ і сніг, а в неділю прийде потепління
13:44
Візит Путіна в Туреччину відкладено – росЗМІ
13:35
відеоБунт поліцейських: у Дніпрі розформують полк спецпризначення і переведуть всіх у "Лють"
13:33
В Україні стартували продажі серії Galaxy S24
13:32
Повітрофлотський у Києві перейменували на проспект Повітряних сил
13:26
Крихкі та обвуглені: завдяки ШІ вчені розшифрували 2000-річні папіруси
Усі новини...
Реклама: