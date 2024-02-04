Україна здобула першу медаль на ЧС з водних видів спорту

Збірна України здобула нагороду в артистичному плаванні на чемпіонаті світу з водних видів спорту – "срібним" для українських артистичних плавчинь став виступ команди в акробатичній програмі.

Джерело: "Суспільне Спорт"

Деталі: Чемпіонат світу у катарській Досі стартував у п'ятницю, 2 лютого. Це заключний етап кваліфікації на Олімпіаду-2024, Україна претендує на ліцензію в довільній команді.

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У кваліфікації акробатичної програми українки отримали 243.2134 бала та з другого місця пробились до фіналу цієї дисципліни. У підсумку їм вдалося здобути срібну медаль ЧС-2024.

В акробатичній програмі Україну представили вісім спортсменок: Марина та Владислава Алексіїви, Марта Фєдіна, Олександра Горецька, Вероніка Гришко, Дарія Мошинська, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко.

У фіналі українки виступали передостанніми та виконали програму із третьою оцінкою за складністю — 23.8500. Більшу обрали Китай та США — 23.9500 та 24.6000 бала відповідно.

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За свій виступ "синьо-жовті" отримали 243.3167 бала – цього результату вистачило на друге місце та першу медаль України в артистичному плаванні на ЧС-2024.

Переможницями змагань стала команда Китаю, яка отримала 244.1767 бала, а замкнули трійку США (242.2300)

Довідково: На попередній світовій першості українки посіли сьоме місце.

"Синьо-жовті" здобувають нагороди на світових першостях з 2013 року, найкращий результат показали у 2021-му — дві золоті медалі та п'ять срібних.

Третя медаль для України загалом на ЧС в акробатиці/гайлайті. Українки вигравали золото у гайлайті на турнірах 2019 та 2022 років.