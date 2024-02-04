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Русин допоміг "Сандерленду" вирвати нічию в дербі у Чемпіоншипі

Катерина ТищенкоНеділя, 4 лютого 2024, 16:17
Русин допоміг Сандерленду вирвати нічию в дербі у Чемпіоншипі
Назарій Русин у матчі 4 лютого, фото PA Images via Getty Images

Український форвард Назарій Русин відзначився голом у складі англійського "Сандерленда" у грі 30-го туру Чемпіоншипа проти "Мідлсбро".

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: Русин проводить перший сезон у складі "Сандерленда", перейшовши з луганської "Зорі" влітку 2023 року. До цього часу український нападник відзначився лише одним голом за англійську команду – у перший день 2024 року проти "Престона".

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Після дебютного голу Русин продовжив грати за "Сандерленд", переважно виходячи на заміну. А наприкінці січня відзначився дебютним дублем за молодіжну команду U21.

Другий гол за основну команду "Сандерленда" Русин забив у грі проти "Мідлсбро", де також вийшов на заміну. На 84-й хвилині нападник, обробивши м'яча дотиком після переведення з лівого флангу, наважився на удар з-за меж штрафного майданчика. М'яч після удару українця полетів у ближній кут воріт "Мідлсбро", проте воротар Томас Гловер не впорався із тим, щоб його відбити.

Загалом на полі у складі "Сандерленда" Русин провів пів години (включно з доданим часом до другого тайму). Гра закінчилася внічию 1:1, гол українця допоміг "Сандерленду" набрати залікове очко.

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Теми: спорт
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