Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Тиждень в Україні почнеться з дощу й сильного вітру

Катерина ТищенкоНеділя, 4 лютого 2024, 18:15
Тиждень в Україні почнеться з дощу й сильного вітру
ілюстративне фото Getty Images

У понеділок, 5 лютого, в Україні прогнозують дощі та мокрий сніг, пориви вітру 17-22 м/с, на заході та півдні вдень місцями 25 м/с.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

Прогноз погоди по Україні на 5 лютого, meteo.gov.ua
Прогноз погоди по Україні на 5 лютого, meteo.gov.ua

Деталі: В Україні хмарно з проясненнями. Часом дощ та мокрий сніг.

Реклама:

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім Закарпаття, пориви 17-22 м/с, на заході та півдні вдень місцями 25 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу; вдень 2-7° тепла, на Закарпатті та у південній частині 6-11° тепла.

ВІДЕО ДНЯ

На Київщині 5 лютого хмарно з проясненнями, часом дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 4-6° тепла.

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шуфричу оголосили нову підозру

Польські фермери з понеділка заблокують ще один КПП на кордоні України

відеоБунт поліцейських: у Дніпрі розформують полк спецпризначення і переведуть всіх у "Лють"

Повітрофлотський у Києві перейменували на проспект Повітряних сил

Путіну намалювали трьох "опонентів" на майбутніх виборах

Російський ударний "Алігатор" знищили на Авдіївському напрямку

Усі новини...

Читайте УП В Google News

погода
Погода на неділю: сильний вітер, невеликий дощ і до 11° тепла
У найближчі дні дощитиме по всій Україні
В Україні очікуються дощі, вдень до +10
Останні новини
14:01
Шуфричу оголосили нову підозру
13:57
Січень 2024 року став найтеплішим в історії спостережень – вчені
13:57
Польські фермери з понеділка заблокують ще один КПП на кордоні України
13:51
При виконанні бойового завдання загинув досвідчений льотчик Риков
13:47
мапаВ Україні в найближчі дні − дощ і сніг, а в неділю прийде потепління
13:44
Візит Путіна в Туреччину відкладено – росЗМІ
13:35
відеоБунт поліцейських: у Дніпрі розформують полк спецпризначення і переведуть всіх у "Лють"
13:33
В Україні стартували продажі серії Galaxy S24
13:32
Повітрофлотський у Києві перейменували на проспект Повітряних сил
13:26
Крихкі та обвуглені: завдяки ШІ вчені розшифрували 2000-річні папіруси
Усі новини...
Реклама: