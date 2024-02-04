Тиждень в Україні почнеться з дощу й сильного вітру

У понеділок, 5 лютого, в Україні прогнозують дощі та мокрий сніг, пориви вітру 17-22 м/с, на заході та півдні вдень місцями 25 м/с.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

Прогноз погоди по Україні на 5 лютого, meteo.gov.ua

Деталі: В Україні хмарно з проясненнями. Часом дощ та мокрий сніг.

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Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім Закарпаття, пориви 17-22 м/с, на заході та півдні вдень місцями 25 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу; вдень 2-7° тепла, на Закарпатті та у південній частині 6-11° тепла.

ВІДЕО ДНЯ

На Київщині 5 лютого хмарно з проясненнями, часом дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 4-6° тепла.