Росіяни в неділю зосередили атаки на Авдіївському напрямку – Генштаб

У неділю росіяни 31 раз намагалися прорвати оборону українських військ на Авдіївському напрямку, на інших напрямках кількість атак була значно меншою, на Куп’янському напрямку ворог не вів наступальних дій.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Протягом доби відбулось 59 бойових зіткнень. Також ворог завдав 32 авіаційних удари та здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Мала Вовча, Устинівка, Вільхуватка, Колодязне Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 35 населених пунктів, серед них Клюси, Баранівка, Грем’яч, Богданове Чернігівської області; Володимрівка, Степок, Покровка, Грабовське Сумської області; Веселе, Гатище, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Синьківки, Петропавлівки, Кучерівки, Іванівки, Кислівки, Котлярівки, Крохмального та Піщаного Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове Харківської області.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку захисниками відбито 3 атаки біля Тернів Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки неподалік Богданівки та Кліщіївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисниками відбито 21 атаку в районах населених пунктів Новобахмутівка, Степове, Авдіївка та ще 10 атак біля Тоненького, Сєверного, Первомайського, Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону українських військ. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, 5 разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Красногорівка, Курахове, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 2 атаки північніше Приютного та Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону українських військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 30 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 безуспішні спроби штурму позицій українських військ. Під ворожим артилерійським та мінометним вогнем перебували місто Херсон та населені пункти області – Токарівка, Дар’ївка, Дніпровське. Також противник здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню районів населених пунктів Тягинка, Іванівка, Кринки Херсонської області.

Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника.