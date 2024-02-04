NYT: У Німеччині побоюються наслідків обрання Трампа і перемоги РФ в Україні

За даними американського видання The New York Times, німецькі урядовці побоюються негативних наслідків для НАТО в разі повернення Дональда Трампа на посаду президента США, а також наслідків можливої перемоги РФ в Україні.

Джерело: The New York Times із посиланням на джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: За інформацією видання, перспектива переобрання Трампа змушує німецьких посадовців та багатьох їхніх колег по НАТО неформально обговорювати, чи зможе структура Альянсу вижити без Сполучених Штатів, як його лідера.

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Багато німецьких посадовців кажуть, йдеться в матеріалі, що найкраща стратегічна надія російського диктатора Володимира Путіна – це розкол НАТО.

Співрозмовники The New York Times в німецькому уряді кажуть, що повернення до звичних відносин з путінською Росією неможливе, що вони не очікують значного прогресу у війні в Україні цього року та що вони побоюються наслідків, якщо Путін переможе.

У Німеччині занепокоєні песимізмом щодо того, що США продовжуватимуть допомогу України, вказує видання.

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Неназвані урядовці ФРН заявили, що якщо американське фінансування вичерпається, і РФ візьме гору, то її наступною ціллю буде хтось ближче до Берліна.

Що передувало: Раніше президент Польщі Анджей Дуда висловив сумнів у тому, що у разі повернення до Білого дому Дональд Трамп буде м’яким до президента Росії Владіміра Путіна.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що його не турбує вихід Сполучених Штатів з Альянсу, навіть якщо колишній президент Дональд Трамп переможе на виборах у листопаді 2024 року.

Перед цим колишній генеральний секретар НАТО та ексміністр оборони Британії Джордж Робертсон заявив, що стратегія президента Росії Владіміра Путіна чекати на повернення Дональда Трампа до Білого дому є черговим прорахунком Кремля.

А глава МЗС Латвії наголосив, що Трамп каже про безпеку те саме, що Джо Байден та Барак Обама.