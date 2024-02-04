У Росії зник вертоліт МНС Мі-8

Вертоліт Мі-8 МНС Росії перестав виходити на зв'язок у неділю в районі села Дерев'яне в Прионезькому районі Карелії.

Джерело: МНС РФ, ТАСС

Деталі: Як повідомили в російському міністерстві, під час тренувального польоту над Онезьким озером перестав виходити на зв'язок вертоліт Мі-8 Північно-Західного авіаційно-рятувального центру МНС Росії. На борту 3 члени екіпажу.

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Організовано пошуково-рятувальні роботи.

"У готовності літак Ан-26 Аеронавігаційної служби Північно-Заходу з рятувальниками на борту", - додали в російському МНС.

Як повідомили ТАСС в оперативних службах, аварійний маяк зниклого в Карелії вертольота Мі-8 не спрацьовує.