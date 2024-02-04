У Росії зник вертоліт МНС Мі-8
Неділя, 4 лютого 2024, 21:48
Вертоліт Мі-8 МНС Росії перестав виходити на зв'язок у неділю в районі села Дерев'яне в Прионезькому районі Карелії.
Деталі: Як повідомили в російському міністерстві, під час тренувального польоту над Онезьким озером перестав виходити на зв'язок вертоліт Мі-8 Північно-Західного авіаційно-рятувального центру МНС Росії. На борту 3 члени екіпажу.
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Організовано пошуково-рятувальні роботи.
"У готовності літак Ан-26 Аеронавігаційної служби Північно-Заходу з рятувальниками на борту", - додали в російському МНС.
Як повідомили ТАСС в оперативних службах, аварійний маяк зниклого в Карелії вертольота Мі-8 не спрацьовує.
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