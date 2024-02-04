Ердоган обговорить із Путіним новий механізм експорту українського зерна – МЗС Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і президент РФ Володимир Путін під час зустрічі в Туреччині обговорять новий механізм експорту українського зерна через Чорне море.

Джерело: міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв'ю телеканалу A Haber у неділю, повідомляє Reuters

Деталі: Очікується, що Путін відвідає Туреччину 12 лютого, що стане першою поїздкою російського диктатора до країни-члена НАТО після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Фідан заявив, що існують зусилля, спрямовані на пошук "нових методів" транспортування українського зерна на світові ринки.

"Попередня зернова угода працювала в рамках певного механізму, зараз ми побачили, що є можливість перейти до іншого механізму, і зараз докладаються зусилля, щоб конкретизувати цю можливість", - сказав глава МЗС Туреччини, додавши, що Ердоган підніме це питання під час зустрічі з Путіним.

Фідан зазначив, що деякі кораблі змогли перевезти українське зерно з Чорного моря навіть без угоди з Росією.

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"Ми хочемо прояснити цю де-факто (ситуацію) за допомогою нового механізму", - сказав він.

Що передувало: 29 січня в Кремлі заявили, що Путін збирається відвідати Туреччину в лютому.

31 січня агентство Reuters із посиланням на турецького посадовця повідомило, що Путін може приїхати до Туреччини 12 лютого.

Передісторія:

Росія в односторонньому порядку вийшла з Чорноморської зернової ініціативи у липні 2023 року, а після цього неодноразово атакувала портову зернову інфраструктуру України. Ця угода була укладена за посередництва Організації Об'єднаних Націй та Туреччини з метою забезпечення безпечного проходу для експорту з українських портів.

Україні вдалося відновити роботу портів Великої Одеси без участі третіх сторін, що стало можливим завдяки військовим передумовам, зокрема – атаці по десантному кораблю РФ у серпні.

Станом на початок січня створений ВМС ЗСУ новий Український морський коридор із серпня 2023 року забезпечив експорт майже 15 млн тонн продукції, зокрема 10 млн тонн агропродукції.

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