Якщо США зменшать допомогу Україні, "буде новий геополітичний розклад" – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про сподівання на подальшу підтримку США і попередив, що в разі її зменшення "буде новий геополітичний розклад".

Джерело: Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Tg1

Пряма мова: "Я хочу вірити і сподіватися, що якщо в Сполучених Штатах відбудуться зміни, то лінія (підтримки України – ред.) залишиться такою самою".

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Деталі: Так Зеленський відповів на запитання про можливість обрання Дональда Трампа президентом США.

Пряма мова: "У Республіканській партії є радикальні голоси, але також багато людей, які підтримують Україну.

Вирішує народ Сполучених Штатів, але якщо вони мають намір зменшити допомогу Україні, то буде новий геополітичний розклад.

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Путін прорве нашу оборону, він піде вперед і так просто не зупиниться".

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