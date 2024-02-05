Якщо США зменшать допомогу Україні, "буде новий геополітичний розклад" – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив про сподівання на подальшу підтримку США і попередив, що в разі її зменшення "буде новий геополітичний розклад".
Джерело: Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Tg1
Пряма мова: "Я хочу вірити і сподіватися, що якщо в Сполучених Штатах відбудуться зміни, то лінія (підтримки України – ред.) залишиться такою самою".
Деталі: Так Зеленський відповів на запитання про можливість обрання Дональда Трампа президентом США.
Пряма мова: "У Республіканській партії є радикальні голоси, але також багато людей, які підтримують Україну.
Вирішує народ Сполучених Штатів, але якщо вони мають намір зменшити допомогу Україні, то буде новий геополітичний розклад.
Путін прорве нашу оборону, він піде вперед і так просто не зупиниться".
Нагадаємо:
- Майк Джонсон на пресконференції 30 січня заперечив, що його позиція щодо домовленості про захист кордону з Мексикою, яку республіканці пов'язали з додатковим фінансуванням для України, має на меті допомогти Дональду Трампу перемогти на виборах.
- Перед цим він заявив, що законопроєкт Сенату щодо кордону, який включає допомогу Україні, а також іншим країнам, не схвалять в Палаті представників, якщо повідомлення про його умови відповідають дійсності.
- Представники Республіканської партії вимагали від Білого дому рішучих заходів для стримування нелегальної імміграції на кордоні США й Мексики.
- Через суперечки щодо того, які саме заходи потрібно вжити, у Конгресі застряг пакет додаткового фінансування, який передбачає 61 мільярд доларів на потреби України.
- У Білому домі раніше заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.