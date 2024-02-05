Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Якщо США зменшать допомогу Україні, "буде новий геополітичний розклад" – Зеленський

Ольга Глущенко Понеділок, 5 лютого 2024, 00:36
Якщо США зменшать допомогу Україні, буде новий геополітичний розклад – Зеленський
Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський заявив про сподівання на подальшу підтримку США і попередив, що в разі її зменшення "буде новий геополітичний розклад".

Джерело: Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Tg1

Пряма мова: "Я хочу вірити і сподіватися, що якщо в Сполучених Штатах відбудуться зміни, то лінія (підтримки України – ред.) залишиться такою самою".

Реклама:

Деталі: Так Зеленський відповів на запитання про можливість обрання Дональда Трампа президентом США.

Пряма мова: "У Республіканській партії є радикальні голоси, але також багато людей, які підтримують Україну.

Вирішує народ Сполучених Штатів, але якщо вони мають намір зменшити допомогу Україні, то буде новий геополітичний розклад.

ВІДЕО ДНЯ

Путін прорве нашу оборону, він піде вперед і так просто не зупиниться".

Нагадаємо:

  • Майк Джонсон на пресконференції 30 січня заперечив, що його позиція щодо домовленості про захист кордону з Мексикою, яку республіканці пов'язали з додатковим фінансуванням для України, має на меті допомогти Дональду Трампу перемогти на виборах.
  • Перед цим він заявив, що законопроєкт Сенату щодо кордону, який включає допомогу Україні, а також іншим країнам, не схвалять в Палаті представників, якщо повідомлення про його умови відповідають дійсності.
  • Представники Республіканської партії вимагали від Білого дому рішучих заходів для стримування нелегальної імміграції на кордоні США й Мексики.
  • Через суперечки щодо того, які саме заходи потрібно вжити, у Конгресі застряг пакет додаткового фінансування, який передбачає 61 мільярд доларів на потреби України.
  • У Білому домі раніше заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.

Теми: Зеленськийдопомога УкраїніСШАвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шуфричу оголосили нову підозру

Польські фермери з понеділка заблокують ще один КПП на кордоні України

відеоБунт поліцейських: у Дніпрі розформують полк спецпризначення і переведуть всіх у "Лють"

Повітрофлотський у Києві перейменували на проспект Повітряних сил

Путіну намалювали трьох "опонентів" на майбутніх виборах

Російський ударний "Алігатор" знищили на Авдіївському напрямку

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Зеленський
Зеленський: Що стосується війни на землі, тут патова ситуація, це факт
Зеленський заявив, що думає про заміну Залужного і зміну напрямку керівництва країною
Зеленський провів нараду в Кривому Розі щодо ситуації з водою й світлом в області
Останні новини
14:01
Шуфричу оголосили нову підозру
13:57
Січень 2024 року став найтеплішим в історії спостережень – вчені
13:57
Польські фермери з понеділка заблокують ще один КПП на кордоні України
13:51
При виконанні бойового завдання загинув досвідчений льотчик Риков
13:47
мапаВ Україні в найближчі дні − дощ і сніг, а в неділю прийде потепління
13:44
Візит Путіна в Туреччину відкладено – росЗМІ
13:35
відеоБунт поліцейських: у Дніпрі розформують полк спецпризначення і переведуть всіх у "Лють"
13:33
В Україні стартували продажі серії Galaxy S24
13:32
Повітрофлотський у Києві перейменували на проспект Повітряних сил
13:26
Крихкі та обвуглені: завдяки ШІ вчені розшифрували 2000-річні папіруси
Усі новини...
Реклама: