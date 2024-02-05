По 9 громадах Сумщини ворог бив з мінометів та артилерії, скидав міни
Протягом минулого дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордоння Сумської області, зокрема атакували 9 громад.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Деталі: Загалом зафіксовано 97 вибухів з мінометів, артилерії, авіації та з БпЛА (FPV-дрон).
Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманьська, Свеська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
По Краснопільській громаді здійснено мінометні обстріли (35 вибухів), обстріл БпЛА (FPV-дрон) (4 вибухи), артобстріли (20 вибухів).
По Хотінській громаді ворог бив з мінометів, 7 вибухів.
В Юнаківській громаді зафіксовано обстріл БпЛА (FPV-дрон) – 1 вибух.
На територію Свеської громади росіяни скинули 1 міну.
По Білопільській громаді ворог вдарив з мінометів, 16 вибухів.
По Есманьській громаді були мінометні обстріли, 6 вибухів.
Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл, 1 вибух.
У Зноб-Новгородській громаді зафіксовано артилерійський обстріл, 2 вибухи.
На територію Великописарівської громади росіяни скинули 4 міни.