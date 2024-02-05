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По 9 громадах Сумщини ворог бив з мінометів та артилерії, скидав міни

Ольга Глущенко Понеділок, 5 лютого 2024, 05:28
По 9 громадах Сумщини ворог бив з мінометів та артилерії, скидав міни
руйнування на Сумщині, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордоння Сумської області, зокрема атакували 9 громад.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Загалом зафіксовано 97 вибухів з мінометів, артилерії, авіації та з БпЛА (FPV-дрон).

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Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманьська, Свеська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

По Краснопільській громаді здійснено мінометні обстріли (35 вибухів), обстріл БпЛА (FPV-дрон) (4 вибухи), артобстріли (20 вибухів).

По Хотінській громаді ворог бив з мінометів, 7 вибухів.

ВІДЕО ДНЯ

В Юнаківській громаді зафіксовано обстріл БпЛА (FPV-дрон) – 1 вибух.

На територію Свеської громади росіяни скинули 1 міну.

По Білопільській громаді ворог вдарив з мінометів, 16 вибухів.

По Есманьській громаді були мінометні обстріли, 6 вибухів.

Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл, 1 вибух.

У Зноб-Новгородській громаді зафіксовано артилерійський обстріл, 2 вибухи.

На територію Великописарівської громади росіяни скинули 4 міни.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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