Російська "оборонка" не здатна повністю технічно забезпечити резерви РФ – ISW
В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що російська оборонно-промислова база навряд чи здатна повністю забезпечити технікою резерви РФ.
Джерело: ISW
Деталі: У звіті експерти зазначають, що російська оборонно-промислова база навряд чи здатна повністю забезпечити резерви РФ, незважаючи на здатність Росії підтримувати нинішній темп операцій і постійні зусилля з розширення російської ОПБ.
Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що оперативний і стратегічний резерви, як правило, не є боєздатними, але російське командування схильне розглядати свій резерв як "бездонну бочку".
Машовець заявив, що російський ОПБ здатна виробляти близько 250-300 "нових модернізованих" танків на рік.
Крім того, російські війська можуть ремонтувати щорічно близько 250-300 танків, які перебували на тривалому зберіганні або зазнали пошкоджень на полі бою.
За оцінками ISW, Росія матиме можливість розширити свою "оборонку" і накопичити ресурси, якщо вона буде підтримувати ініціативу на всій території воєнних дій протягом 2024 року, хоча навряд чи в достатній мірі, щоб забезпечити велику кількість мобілізованих резервістів або призовників у цьому році.
На думку аналітиків, концентрація російських резервів по всій території України, про яку повідомляється, значною мірою збігається з пріоритетами Росії на фронті, але не обов'язково свідчить про майбутні російські операції.
Машовець заявив, що російські війська наразі мають у резерві 17 полків, 16 батальйонів і дві тактичні групи полково-батальйонного рівня.
Він додав, що загальна чисельність російського особового складу в резервних підрозділах становить близько 60 000-62 000 осіб, але російські війська оснастили зброєю і спорядженням лише близько 20 000 резервістів тактичного і оперативно-тактичного рівня
За оцінками ISW, активна українська оборона на всьому театрі бойових дій у 2024 році передасть стратегічну ініціативу Росії, що дозволить Москві визначати, де, коли і в якому масштабі відбуватимуться бойові дії в Україні, і відповідно розподіляти російські ресурси, змушуючи Україну відповідати.
Однак Україна зможе позбавити Росію цієї можливості, якщо вона зможе переламати цю ініціативу.
Ключові висновки ISW за 4 лютого:
- Концентрація російських резервів на території України, про яку повідомляється, значною мірою збігається з пріоритетами Росії на фронті, хоча це не обов'язково свідчить про майбутні російські операції.
- Російська оборонно-промислова база навряд чи здатна повністю забезпечити російські резерви, незважаючи на здатність Росії підтримувати нинішній темп операцій і постійні зусилля з розширення своєї ОПБ.
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- Путін продовжує стикатися з дилемою авторитарного режиму, який систематично перешкоджає йому отримувати точну інформацію про військово-політичні реалії в Росії.
- Російські війська здійснили підтверджені просування в районі Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки на тлі тривалих позиційних боїв по всій лінії фронту.
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