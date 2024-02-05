Російська "оборонка" не здатна повністю технічно забезпечити резерви РФ – ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що російська оборонно-промислова база навряд чи здатна повністю забезпечити технікою резерви РФ.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті експерти зазначають, що російська оборонно-промислова база навряд чи здатна повністю забезпечити резерви РФ, незважаючи на здатність Росії підтримувати нинішній темп операцій і постійні зусилля з розширення російської ОПБ.

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Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що оперативний і стратегічний резерви, як правило, не є боєздатними, але російське командування схильне розглядати свій резерв як "бездонну бочку".

Машовець заявив, що російський ОПБ здатна виробляти близько 250-300 "нових модернізованих" танків на рік.

Крім того, російські війська можуть ремонтувати щорічно близько 250-300 танків, які перебували на тривалому зберіганні або зазнали пошкоджень на полі бою.

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За оцінками ISW, Росія матиме можливість розширити свою "оборонку" і накопичити ресурси, якщо вона буде підтримувати ініціативу на всій території воєнних дій протягом 2024 року, хоча навряд чи в достатній мірі, щоб забезпечити велику кількість мобілізованих резервістів або призовників у цьому році.

На думку аналітиків, концентрація російських резервів по всій території України, про яку повідомляється, значною мірою збігається з пріоритетами Росії на фронті, але не обов'язково свідчить про майбутні російські операції.

Машовець заявив, що російські війська наразі мають у резерві 17 полків, 16 батальйонів і дві тактичні групи полково-батальйонного рівня.

Він додав, що загальна чисельність російського особового складу в резервних підрозділах становить близько 60 000-62 000 осіб, але російські війська оснастили зброєю і спорядженням лише близько 20 000 резервістів тактичного і оперативно-тактичного рівня

За оцінками ISW, активна українська оборона на всьому театрі бойових дій у 2024 році передасть стратегічну ініціативу Росії, що дозволить Москві визначати, де, коли і в якому масштабі відбуватимуться бойові дії в Україні, і відповідно розподіляти російські ресурси, змушуючи Україну відповідати.

Однак Україна зможе позбавити Росію цієї можливості, якщо вона зможе переламати цю ініціативу.

Ключові висновки ISW за 4 лютого: