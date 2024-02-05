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Росіяни активізувалися на Авдіївському напрямку, тут ЗСУ за добу відбили 44 атаки − Генштаб

Ірина БалачукПонеділок, 5 лютого 2024, 07:24
Росіяни активізувалися на Авдіївському напрямку, тут ЗСУ за добу відбили 44 атаки − Генштаб
Українські воїни. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Російські окупанти намагалися атакувати на 6 напрямках, найактивніше на Авдіївському, завдали 1 ракетний та 43 авіаційних удари, здійснили 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах; загалом за добу на фронті відбулося 78 бойових зіткнень.  

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 6 ранку 5 лютого у Facebook

Дослівно Генштаб: "Авіаційних ударів зазнали: Мала Вовча, Устинівка, Вільхуватка, Хатнє, Великий Бурлук, Камʼянка, Колодязне, Синьківка, Петропавлівка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Піщане Харківської області; Авдіївка, Новомихайлівка, Катеринівка, Старомайорське Донецької області.

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Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей".

Деталі: В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Протягом минулої доби Сили оборони відбили 31 атаку ворога в районі Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 атак поблизу Тоненького, Сєверного, Первомайського, Невельського Донецької області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки ворога в районі Тернів Донецької області.

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На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки окупантів біля населених пунктів Богданівка та Кліщіївка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати росіян неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 14 атак.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 4 атаки окупантів північніше Приютного та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, росіяни не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби загарбники здійснили 3 безуспішні штурмові дії.

Водночас, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу окупантів.

Теми: Донецька областьХерсонська областьвійнаГенштаб
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