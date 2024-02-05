Вночі росіяни обстріляли Куп‘янськ і Козачу Лопань на Харківщині

У ніч на 5 лютого російські війська обстріляли місто Куп‘янськ і село Козача Лопань у Харківській області, а в неділю ввечері скинули авіабомби на село Горяне.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: Загалом за минулу добу артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 18 населених пунктів Харківщини, зокрема: Веселе, Хатище, Бударки, Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове та ін.

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Окупанти збільшили кількість авіаударів, протягом доби влучали по Малій Вовчі, Устинівці, Вільхуватці, Хатньому, Великому Бурлуку, Кам'янці, Колодязному, Синьківці, Петропавлівці, Кучерівці, Іванівці, Кислівці, Котлярівці, Крохмальному, Піщаному.

О 10:25 військові РФ завдали ударів по с. Козача Лопань Харківського району.

Внаслідок обстрілу об 11:00 с. Василівка Куп’янського району пошкоджено підстанцію та приватний будинок. Постраждалих немає.

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О 12:06 відбувся ворожий обстріл м. Вовчанськ. Пошкоджено скління та фасад будівлі адміністрації, дах, перекриття будівлі "ЦНАП". Пошкоджено 4 приватних будинка. Постраждалих немає.

О 14:00 ворог завдав ударів КАБами по с. Колодязне Куп’янського району. Зруйновано двоповерховий багатоквартирний будинок.

О 20:30 внаслідок ворожого обстрілу двома КАБами с. Горяне Куп’янського району пошкоджено адміністративну будівлю, складське приміщення, майстерню агропідприємства, знищено с/г техніку, є пошкодження електромереж. Також пошкоджено вікна та паркан поряд розташованого житлового будинку.

О 23:15 внаслідок обстрілу м. Куп‘янськ пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

О 23:27 окупанти вдарили по с. Козачій Лопані Харківського району.