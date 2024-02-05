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Спікер Палати представників заявив, що "поховає" проєкт бюджету для України

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 5 лютого 2024, 08:34
Спікер Палати представників заявив, що поховає проєкт бюджету для України
Майк Джонсон. Фото з сайту speaker.gov

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не ставитиме на голосування представлений у Сенаті законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, в якому передбачена також допомога для України та Ізраїлю.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Джонсона у Twitter (X)

Пряма мова спікера Палати представників США: "Цей законопроєкт ще гірший, ніж ми очікували, і навіть не наближається до завершення прикордонної катастрофи, яку створив президент".

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Деталі: Він запевнив, що якщо цей законопроєкт дійде до Палати представників, то він "помре по прибуттю".

Передісторія:

  • 4 лютого Сенат США представив двопартійний законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, який також передбачає надання допомоги Україні та Ізраїлю.
  • Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що наступного тижня питання військової допомоги для Ізраїлю розглянуть в окремому проєкті від рішення щодо південного кордону. 
  • В адміністрації президента США заявили, що не підтримують законопроєкт про підтримку Ізраїлю без допомоги Україні.
  • У Білому домі також зазначали, що не обговорюють з Конгресом можливість виділення в окремий проєкт фінансування для України й Ізраїлю.

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Теми: СШАдопомога Україні
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