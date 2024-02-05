Спікер Палати представників заявив, що "поховає" проєкт бюджету для України

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не ставитиме на голосування представлений у Сенаті законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, в якому передбачена також допомога для України та Ізраїлю.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Джонсона у Twitter (X)

Пряма мова спікера Палати представників США: "Цей законопроєкт ще гірший, ніж ми очікували, і навіть не наближається до завершення прикордонної катастрофи, яку створив президент".

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Деталі: Він запевнив, що якщо цей законопроєкт дійде до Палати представників, то він "помре по прибуттю".

Передісторія:

4 лютого Сенат США представив двопартійний законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, який також передбачає надання допомоги Україні та Ізраїлю.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що наступного тижня питання військової допомоги для Ізраїлю розглянуть в окремому проєкті від рішення щодо південного кордону.

В адміністрації президента США заявили, що не підтримують законопроєкт про підтримку Ізраїлю без допомоги Україні.

У Білому домі також зазначали, що не обговорюють з Конгресом можливість виділення в окремий проєкт фінансування для України й Ізраїлю.