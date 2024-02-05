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Зеленський вніс до Ради продовження мобілізації та воєнного стану

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 5 лютого 2024, 10:22
Зеленський вніс до Ради продовження мобілізації та воєнного стану
ФОТО КМВА KYIVCITY.GOV.UA

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Джерело: картки законопроєктів 10456 та 10457 на сайті Ради

Деталі: З 14 лютого строк загальної мобілізації та воєнного стану пропонується продовжити на 90 діб, тобто до 14 травня.

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Довідково: Це буде вже десяте голосування ВР за продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Теми: Воєнний станмобілізаціяЗеленський
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