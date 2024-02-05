МЗС Франції викличе посла Росії, що засудити удар по Бериславу, через який загинули волонтери

Міністерства закордонних справ Франції у понеділок, 5 лютого, викличе посла РФ у Франції Олексія Мєшкова, щоб заявити про засудження російських ударів, в результаті яких минулого тижня загинули двоє французьких гуманітарних працівників в Україні.

Джерело: канал BFMTV з посиланням на дипломатичне джерело, передає "Європейська правда"

Деталі: Париж "також засудить відновлення дезінформації, спрямованої проти Франції", додало те ж джерело, через кілька днів після того, як Міністерство збройних сил виявило "скоординований маневр Росії" з розповсюдження неправдивої інформації, що стосується Франції.

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Напруженість у відносинах між Францією і Росією останнім часом зросла, коли Москва звинуватила Францію у "мілітаристському божевіллі" після оголошень про нові поставки зброї Києву.

Франція також очікує, що стане мішенню для нової хвилі російської дезінформації, в той час як в лютому очікується візит президента Емманюеля Макрона в Україну.

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