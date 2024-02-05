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У Білому домі ухилились від відповіді щодо прямих ударів по Ірану, але налаштовані рішуче

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 5 лютого 2024, 11:05
У Білому домі ухилились від відповіді щодо прямих ударів по Ірану, але налаштовані рішуче
Джейк Салліван, фото: Getrty Images

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван не відповів прямо на питання про можливі удари по Ірану у відповідь на вбивство американських військових, але відзначив, що "президент налаштований рішуче реагувати на атаки на наших людей".

Джерело: Салліван в інтерв'ю телеканалу NBC, передає "Європейська правда"

Пряма мова Саллівана: "...Було б нерозумно з мого боку говорити про те, що ми допускаємо, а що виключаємо".

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Деталі: У відповідь на уточнення, чи не виключають Сполучені Штати ударів по Ірану, він сказав, що не збирається "заглиблюватися в те, що є на столі, і чого там немає, коли йдеться про американську відповідь".

"Скажу лише, що президент налаштований рішуче реагувати на атаки на наших людей. Президент також не шукає ширшої війни на Близькому Сході", – зауважив Салліван.

Перед цим в інтерв'ю CBS радник з національної безпеки сказав, що США мають намір завдати нових ударів по підтримуваних Іраном угрупованнях.

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"Те, що було в п'ятницю – це початок, а не кінець нашої відповіді, і будуть ще кроки – деякі з них будуть помітні, деякі, можливо, невидимі", – сказав він.

Водночас Салліван зауважив, що не назвав би це безстроковою військовою кампанією Сполучених Штатів.

Що було раніше:

  • Президент США Джо Байден дав зелене світло авіаударам по цілях у Сирії та в Іраку у відповідь на загибель американських військових на базі в Йорданії ще у понеділок, 29 січня, вранці.
  • Удари тривали близько 30 хвилин і були спрямовані на три об'єкти в Іраку і чотири в Сирії. У цій операції були залучені численні літаки, в тому числі бомбардувальники B-1, що випустили понад 125 високоточних керованих боєприпасів.
  • Раніше ЗМІ повідомили, що Сполучені Штати затвердили плани кількаденної серії ударів, зокрема по іранських військових об'єктах та об'єктах в Іраку і Сирії, у відповідь на атаки на американські цілі, зокрема на базу на півночі Йорданії.

Теми: СШАІранБлизький Схід
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