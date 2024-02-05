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Діяли у 3 областях: СБУ повідомила, що знешкодила агентурну мережу ФСБ

Ірина БалачукПонеділок, 5 лютого 2024, 11:11
Діяли у 3 областях: СБУ повідомила, що знешкодила агентурну мережу ФСБ
ФОТО СБУ

Служба безпеки України повідомила, що викрила агентурну мережу ФСБ, яка діяла у трьох областях: серед затриманих – інженерка оборонного заводу та чиновниця міськради на Донеччині.

Джерело: СБУ

Дослівно служба: "Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала розгалужену агентурну мережу ФСБ. У результаті спецоперації одночасно затримано 5 російських агентів, які діяли в Одеській, Запорізькій та Донецькій областях.

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Зловмисники розвідували місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ на прифронтових територіях". 

 
Фото СБУ

Деталі: Повідомляється, що фігуранти намагалися виявити склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами Сил оборони, також їх цікавили геолокації та особливості роботи промислових потужностей, де ремонтують важке озброєння українських військ.

Крім того, поплічники окупантів збирали відомості про наслідки ворожих прильотів і допомагали коригувати нові ракетні атаки росіян.

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Фото СБУ

Зазначається, що для конспірації зловмисники діяли окремо один від одного, але були "підзвітні" єдиному куратору – кадровому співробітнику ФСБ. СБУ підкреслює, що його установчі дані уже відомі силовикам.

Серед затриманих − посадовиця відділу однієї із міськрад Донеччини, ексочільник місцевого комунального підприємства, мешканка Краматорська, інженерка-технологиня одного із оборонних підприємств Запоріжжя та посадовець транспортної компанії з Одещини. 

 
Фото СБУ

За даними слідства, до вербування російською спецслужбою кожен із фігурантів був активним учасником прокремлівських груп у популярних месенджерах.

Для комунікації з агентами російський куратор створив кожному з них анонімний чат, з яких видаляли всю прочитану переписку.

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони, які вони використовували для листування з ФСБ.

Фігурантам оголосили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення, підсумували в СБУ.

Теми: СБУФСБ
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