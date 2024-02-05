На Таврійському напрямку знищили російський дрон мінування – Тарнавський

Нещодавно українські захисники на Таврійському напрямку знищили ворожий наземний колісний дрон, також відомий як дрон мінування.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Пряма мова: "Днями підрозділ однієї з бригад Сил оборони Таврійського напрямку знищив нетипову російську ціль – наземний колісний дрон, або ж дрон мінування. Він був виявлений засобами аеророзвідки та злетів у повітря в результаті вогневого ураження. Детонація вибухівки з цього дрона зафіксована на відео".

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Деталі: Минулої доби в операційній зоні ОСУВ Таврія ворог завдав 19 авіаударів, 6 ракетних ударів, провів 38 бойове зіткнення та вчинив 788 артобстрілів.

Втрати ворога минулої доби становлять 385 осіб та 30 одиниць військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема 4 танки, 3 ББМ, 3 артсистеми, 2 ПТРК, 1 СПГ (АГС), 11 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки. Також українські сили оборони знищили 2 склади боєприпасів росіян. Нейтралізовано або знищено 143 БпЛА різних типів.