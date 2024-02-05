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На Таврійському напрямку знищили російський дрон мінування – Тарнавський

Олена РощінаПонеділок, 5 лютого 2024, 12:02
На Таврійському напрямку знищили російський дрон мінування – Тарнавський
Колісний дрон або дрон мінування знищили на Таврійському напрямку, скриншот із відео Олександра Тарнавського

Нещодавно українські захисники на Таврійському напрямку знищили ворожий наземний колісний дрон, також відомий як дрон мінування.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Пряма мова: "Днями підрозділ однієї з бригад Сил оборони Таврійського напрямку знищив нетипову російську ціль – наземний колісний дрон, або ж дрон мінування. Він був виявлений засобами аеророзвідки та злетів у повітря в результаті вогневого ураження. Детонація вибухівки з цього дрона зафіксована на відео".

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Деталі: Минулої доби в операційній зоні ОСУВ Таврія ворог завдав 19 авіаударів, 6 ракетних ударів, провів 38 бойове зіткнення та вчинив 788 артобстрілів. 

Втрати ворога минулої доби становлять 385 осіб та 30 одиниць військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема 4 танки, 3 ББМ, 3 артсистеми, 2 ПТРК, 1 СПГ (АГС), 11 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки. Також українські сили оборони знищили 2 склади боєприпасів росіян. Нейтралізовано або знищено 143 БпЛА різних типів.

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Теми: війна
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