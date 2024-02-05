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Зеленському на Дніпропетровщині показали, як готують вогневі групи для знищення дронів

Ірина БалачукПонеділок, 5 лютого 2024, 12:34
Зеленському на Дніпропетровщині показали, як готують вогневі групи для знищення дронів
ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський відвідав центр підготовки, де тренують мобільні вогневі групи, під час робочої поїздки до Дніпропетровської області.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Повідомляється, що президентові доповіли про стан укомплектування мобільних вогневих груп, показали умови проживання та проходження служби військовими, процес навчання у спецкласах мультимедійних тренажерів ПТРК "Фагот" та ПЗРК "Ігла", а також виконання особовим складом вправ із практичних стрільб. 

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Фото ОП

Зеленський також вручив державні нагороди військовослужбовцям регіонального управління Сил територіальної оборони "Схід" ЗСУ та оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ.  

 
Фото ОП

"Хочу подякувати вам за знищення повітряних цілей ворога, за захист нашої держави, наших сімей, за захист України. Бажаю вам міцного здоров’я і тільки перемоги. Тільки вперед! Слава Україні!" − заявив президент. 

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Теми: ЗеленськийДніпропетровська область
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