Британська розвідка вважає, що Росії доведеться затикати дірки в бюджеті

Розвідка Великої Британії вважає, що Російській Федерації доведеться зменшити внесок до Фонду національного добробуту, який вона все більше використовує для фінансування війни проти України, і вдаватися до заходів, які можуть загальмувати її економічне зростання.

Джерело: розвідувальний огляд Міноборони Британії від 5 лютого, "Європейська правда"

Деталі: Британські аналітики вважають, що навряд чи Росія досягне запланованої мети доходів в бюджеті на 2024 рік. Ймовірно, російському уряду знадобляться інші заходи для фінансування своїх витрат.

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Як зазначається, російський уряд має амбітні плани збільшити витрати на 26% у 2024 році. Ці плани спираються на очікування зростання доходів на 22%, з тим що доходи від нафти і газу зростуть на майже 25%.

"Видається, що уряду треба буде зменшити внесок до Фонду національного добробуту, збільшити податки всередині країни та збільшити борг, щоб фінансувати заплановані витрати", – йдеться в огляді.

Британські аналітики стверджують, що така політика майже напевно негативно позначиться на економіці у середньо- та довгостроковій перспективі у вигляді збереження інфляційного тиску та стримування економічного зростання.

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Там також звертають увагу на те, що Фонд національного добробуту нібито призначений для забезпечення добробуту російського народу, але він все більше використовується для фінансування російського вторгнення в Україну, в той час як як вартість його активів впала на 10% у 2023 році.

Цьому передувало: В одному з попередніх оглядів розвідка Великої Британії проаналізувала корупційні схеми в російській армії та те, як вони підривають ефективність військ.