Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британська розвідка вважає, що Росії доведеться затикати дірки в бюджеті

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 5 лютого 2024, 12:38
Британська розвідка вважає, що Росії доведеться затикати дірки в бюджеті
Кремль, фото РИА Новости

Розвідка Великої Британії вважає, що Російській Федерації доведеться зменшити внесок до Фонду національного добробуту, який вона все більше використовує для фінансування війни проти України, і вдаватися до заходів, які можуть загальмувати її економічне зростання.

Джерело: розвідувальний огляд Міноборони Британії від 5 лютого, "Європейська правда"

Деталі: Британські аналітики вважають, що навряд чи Росія досягне запланованої мети доходів в бюджеті на 2024 рік. Ймовірно, російському уряду знадобляться інші заходи для фінансування своїх витрат.

Реклама:

Як зазначається, російський уряд має амбітні плани збільшити витрати на 26% у 2024 році. Ці плани спираються на очікування зростання доходів на 22%, з тим що доходи від нафти і газу зростуть на майже 25%.

"Видається, що уряду треба буде зменшити внесок до Фонду національного добробуту, збільшити податки всередині країни та збільшити борг, щоб фінансувати заплановані витрати", – йдеться в огляді.

Британські аналітики стверджують, що така політика майже напевно негативно позначиться на економіці у середньо- та довгостроковій перспективі у вигляді збереження інфляційного тиску та стримування економічного зростання.

ВІДЕО ДНЯ

Там також звертають увагу на те, що Фонд національного добробуту нібито призначений для забезпечення добробуту російського народу, але він все більше використовується для фінансування російського вторгнення в Україну, в той час як як вартість його активів впала на 10% у 2023 році.

Цьому передувало: В одному з попередніх оглядів розвідка Великої Британії проаналізувала корупційні схеми в російській армії та те, як вони підривають ефективність військ.

Теми: Росіявійнабюджетрозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоАбсолютний рекорд: група з 38 порушників намагалася виїхати до Угорщини

Зеленський офіційно звільнив Залужного – указ

фотоУкраїна дізналася суперників у Лізі націй

Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню

відеоЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ СИРСЬКОГО НОВИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ

Київ позбувся вулиць Булгакова і Блока: перейменовано ще кілька об'єктів

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Росія
Генерал Бундесверу: Війна закінчиться, коли Україна її виграє
У Грузії заявили про виявлення вибухівки, яку нібито везли з України до Воронежа
13-й пакет санкцій ЄС проти Росії не матиме нових заборон на імпорт – Reuters
Останні новини
02:50
The Economist назвав звільнення Залужного новим етапом війни і припустив, що Зеленський помилився
01:54
В інтерв’ю Карлсону Путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори
01:37
Армія без Залужного. Хто такий генерал Сирський та чого від нього очікувати
00:50
Ворожа атака "Шахедів" на Харківську область: в ОВА повідомили про наслідки
23:58
оновленоРосіяни з кількох напрямків запускали "Шахеди"
23:38
У Пентагоні підтвердили готовність працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ
23:37
КолонкаБерлінська про Залужного: Те, що він зробив, врятувало життя сотням тисяч людей
23:31
Економічні новини 8 лютого: в уряді розробляють електронні військові квитки, до спонсорів війни потрапила компанія з США
23:12
Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, йшлося про звільнення Залужного
22:48
США оголосили про додаткові санкції проти російських діамантів
Усі новини...
Реклама: