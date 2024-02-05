Росіяни вкрили вогнем центр Херсона: 4 загиблих та поранений

Внаслідок російського обстрілу середмістя Херсона загинули щонайменше четверо людей, ще одна людина дістала поранення.

Джерело: очільник Херсонської МВА Роман Мрочко, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Пряма мова Мрочка: "Після 12.00 російські окупаційні війська обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівого берега.

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Внаслідок влучання ворожих снарядів у середмісті виникла пожежа. По прибуттю на місце виклику рятувальники виявили тіла двох чоловіків. Інформація уточнюється".

Деталі: Він додав, що внаслідок обстрілу також одна людина дістала поранення. Їй надається медична допомога.

Прокудін уточнив, що у центрі міста окупанти обстріляли легковий автомобіль. Внаслідок обстрілу він загорівся. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили в салоні машини тіла двох загиблих чоловіків.

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Також через ворожі удари постраждав 24-річний херсонець. Його з вибуховою травмою доставили до лікарні.

Оновлено: Прокудін повідомив, що росіяни продовжують крити вогнем центр Херсона. Через артилерійський удар несумісні з життям травми отримала 66-річна жінка. На момент обстрілу вона перебувала на вулиці.

Мрочко повідомив про четвертого загиблого: несумісні з життям травми отримав чоловік 60-ти років.