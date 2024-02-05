Ворог збільшив інтенсивність обстрілів майже на чверть – МВС
Понеділок, 5 лютого 2024, 13:31
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що минулого тижня інтенсивність російських обстрілів збільшилася майже на чверть: окупаційні війська РФ атакували Україну понад 1500 разів.
Джерело: Клименко в Telegram
Пряма мова: "Минулого тижня інтенсивність ворожих обстрілів збільшилася майже на чверть. Ворог атакував Україну понад 1500 разів.
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Зафіксовано атаки понад 570 населених пунктів. Найбільше - в Запорізькій області.
Внаслідок російських ударів за минулий тиждень 12 людей загинули, 60 осіб отримали поранення".