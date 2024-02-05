В Україні дощитиме, на півдні вдень до +17

6 лютого в Україні пройдуть дощі, місцями, крім півдня, з мокрим снігом; вдень на Прикарпатті, Закарпатті та Одещині без істотних опадів, 7 лютого дощитиме фактично по всій території країни.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: У вівторок у більшості західних, південних, Вінницькій областях та в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°, на Одещині до 17° тепла, на решті території вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, на сході та північному-сході 0-5° тепла. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

Реклама:

У Києві 6 лютого вночі +1°…-1°C, невеликий мокрий сніг, вдень +4°…+6°C, дощ, вітер західний 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 6 лютого Скриншот з meteo.gov.ua

7 та 8 лютого часом невеликий мокрий сніг та дощ, лише на півдні, а 8 лютого і на півночі країни, без істотних опадів.

7 лютого вночі 2-7° тепла, вдень 7-12° тепла, на півдні до плюс 16°, у північно-східних областях вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла.

ВІДЕО ДНЯ

У Києві 7 лютого вночі +6°…+4°C, без опадів, вдень +8°…+10°C, невеликий дощ, вітер південно-західний 7-12 м/с.

Погода 7 лютого Скриншот з meteo.gov.ua

8 лютого в більшості областей, крім півдня, очікується зниження температури на 2-6°. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.