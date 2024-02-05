Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Болгарії затримали співробітника МВС, який шпигував на користь Росії – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 5 лютого 2024, 14:04
У Болгарії затримали співробітника МВС, який шпигував на користь Росії – ЗМІ
Фото: Getty Images

У Болгарії на робочому місці затримали співробітника головної дирекції по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх, який начебто передавав секретну інформацію колишньому дипломату посольства Росії в Софії, якого деякий час тому оголосили персоною нон грата.

Джерело: БНТ з посиланням на власні джерела, передає "Європейська правда"

Деталі: Дії правоохоронних органів проводять під наглядом Софійської міської прокуратури.

Реклама:

Справою також займається Державне агентство з національної безпеки.

За інформацією NOVA, дані про шпигуна у лавах правоохоронного органу надійшли від спецслужб з-за кордону.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: БолгаріяшпигунствоРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоАбсолютний рекорд: група з 38 порушників намагалася виїхати до Угорщини

Зеленський офіційно звільнив Залужного – указ

фотоУкраїна дізналася суперників у Лізі націй

Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню

відеоЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ СИРСЬКОГО НОВИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ

Київ позбувся вулиць Булгакова і Блока: перейменовано ще кілька об'єктів

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Болгарія
Болгарія почала відправляти Україні 100 БТР зі своїх складів
У Болгарії подали в розшук 6 росіян, які причетні до вибухів на складах зі зброєю
Болгарія інвестує 6 млрд євро в інфраструктуру для швидкого розгортання сил НАТО
Останні новини
02:50
The Economist назвав звільнення Залужного новим етапом війни і припустив, що Зеленський помилився
01:54
В інтерв’ю Карлсону Путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори
01:37
Армія без Залужного. Хто такий генерал Сирський та чого від нього очікувати
00:50
Ворожа атака "Шахедів" на Харківську область: в ОВА повідомили про наслідки
23:58
оновленоРосіяни з кількох напрямків запускали "Шахеди"
23:38
У Пентагоні підтвердили готовність працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ
23:37
КолонкаБерлінська про Залужного: Те, що він зробив, врятувало життя сотням тисяч людей
23:31
Економічні новини 8 лютого: в уряді розробляють електронні військові квитки, до спонсорів війни потрапила компанія з США
23:12
Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, йшлося про звільнення Залужного
22:48
США оголосили про додаткові санкції проти російських діамантів
Усі новини...
Реклама: