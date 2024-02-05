У Болгарії затримали співробітника МВС, який шпигував на користь Росії – ЗМІ
Понеділок, 5 лютого 2024, 14:04
У Болгарії на робочому місці затримали співробітника головної дирекції по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх, який начебто передавав секретну інформацію колишньому дипломату посольства Росії в Софії, якого деякий час тому оголосили персоною нон грата.
Джерело: БНТ з посиланням на власні джерела, передає "Європейська правда"
Деталі: Дії правоохоронних органів проводять під наглядом Софійської міської прокуратури.
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Справою також займається Державне агентство з національної безпеки.
За інформацією NOVA, дані про шпигуна у лавах правоохоронного органу надійшли від спецслужб з-за кордону.
Що було раніше:
ВІДЕО ДНЯ
- Болгарія навесні 2022 року вислала загалом понад десяток працівників посольства Росії, які займались шпигунською діяльністю.
- А у вересні Агентство національної безпеки Болгарії підтвердило видворення представника Російської православної церкви та ще двох священників – громадян Білорусі.